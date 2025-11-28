Se registraron más de 90 cóndores andinos juntos en Tupungato y se marcó un récord nacional

Más de 90 ejemplares de cóndor andino fueron observados de manera simultánea en la localidad de La Carrera, departamento de Tupungato, lo que constituye el mayor avistamiento documentado en Argentina hasta el momento.

El registro, logrado por una familia, se pudo filmar porque los individuos estaban alimentándose de una vaca muerta, esto fue informado al Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente.

“El cóndor andino cumple un rol esencial en los ambientes de altura de la Cordillera de los Andes. Su función carroñera lo convierte en un sanitario natural que contribuye a eliminar restos de animales muertos, reducir posibles focos de infección y evitar la propagación de enfermedades. Gracias a su pico fuerte, abre la piel y los tejidos duros de los animales muertos, facilitando que luego coman aves o animales carroñeros más chicos”, señaló Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque.

En Mendoza, esta ave emblemática está declarada Monumento Natural Provincial y se encuentra categorizada como “Vulnerable” a nivel global y “Amenazada” en Argentina.

Por lo que, la presencia simultánea de más de noventa individuos en un mismo punto representa un indicador significativo del buen estado del ambiente andino, fruto del trabajo entre el Gobierno de Mendoza, ONG, privados y ciudadanos.

Estos eventos reflejan disponibilidad de alimento, baja perturbación humana y la coexistencia de ejemplares adultos y juveniles, aspectos que fortalecen la presencia sostenida de la especie en Mendoza. Además, favorecen procesos sociales propios del cóndor, donde se establecen jerarquías y se consolidan interacciones grupales necesarias para su supervivencia.

“El registro de más de 90 cóndores juntos es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada y resalta su papel fundamental como sanitario natural del ecosistema andino”, señaló Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre. Destacó también que este tipo de registros permite dimensionar la importancia de continuar profundizando las políticas de conservación en marcha.