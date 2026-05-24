Se recuperan las exportaciones de vino argentino: cómo le fue a Mendoza

Las exportaciones de vino argentino crecieron 21,9% interanual en abril y alcanzaron los 20,5 millones de litros, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El dato confirmó una recuperación del sector vitivinícola en el comercio exterior, impulsada principalmente por el crecimiento del vino a granel, que registró una suba interanual de 82,7%. En paralelo, el vino fraccionado también mostró números positivos, con un avance del 4,7%.

Además, el INV informó que el mosto concentrado aumentó 33,9% respecto al mismo período del año pasado. En conjunto, las exportaciones de vinos y mostos generaron entre enero y abril ingresos por US$250,1 millones FOB, lo que representó un incremento del 5,8%.

Dentro del esquema exportador, los vinos fraccionados continúan siendo el formato más importante y representaron el 66,9% de los envíos realizados durante abril. También se destacó el fuerte crecimiento de formatos alternativos vinculados a nuevas demandas globales: el tetra brik subió 177,9%, mientras que el sistema bag in box avanzó 234,6%.

Los principales mercados y el peso de Mendoza

Entre los principales mercados compradores de vino argentino aparecieron Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá y México. En varietales fraccionados, el mercado británico lideró las compras, seguido por Estados Unidos y Brasil.

En ese contexto, Mendoza continúa consolidando un modelo productivo y exportador basado en el valor agregado y la diversificación. Desde ProMendoza destacaron que la provincia exporta actualmente a más de 100 países y mantiene un promedio de 700 empresas exportadoras activas cada año.

“El vino embotellado representa mucho más que un commodity. Detrás existe inversión en innovación, calidad, construcción de marca y relaciones comerciales desarrolladas durante décadas”, señalaron desde el organismo.

Más allá del vino

La provincia también profundizó en los últimos años una estrategia de diversificación productiva que permitió fortalecer otras cadenas agroindustriales vinculadas al pistacho, la nuez, la cebolla, la ciruela y la papa prefrita congelada.

A su vez, Mendoza proyecta ampliar su matriz exportadora mediante el crecimiento de sectores estratégicos como petróleo, gas y minería, buscando generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.