Se recrudece el conflicto salarial en Tupungato: el martes habrá otro paro de municipales

No solo los trabajadores judiciales están en pie de guerra con medidas de fuerza. El viernes de la semana pasada los empleados de la Municipalidad de Tupungato realizaron un paro en busca de mejoras salariales. Sin embargo, hasta el momento no se llegó a un acuerdo y para el martes 21 de mayo tienen prevista otra medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo.

Uno de los que salió a hablar en contra del intendente Gustavo Aguilera, fue el secretario gremial de ATE, Roberto Macho, que incluso presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por una posible práctica desleal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esto, según explicó el sindicalista, es porque la comuna está negociando con el sindicato de municipales que está intervenido y no tiene personería jurídica.

“El acatamiento es alto. A nadie le gusta ir a una medida de fuerza, pero los empleados quieren un salario para llegar a fin de mes. En Tupungato son excesivos los bajos salarios que se tienen”, señaló Macho.

Según explicó el sindicalista, el promedio de aumento salarial a los municipales está en el 75% y el 80%, mientras que en Tupungato llega al 60%. Además, denuncian que se sumaron asesores al municipios con sueldos que superan el millón de pesos.

“El intendente dice que es un paro de Ate, no tiene conocimiento de lo que pasa. No se trata de una cuestión política, es salarial y de condiciones laborales. No se puede contratar gente por un millón de pesos cuando tenes trabajadores con básicos de 100 mil pesos”, insistió Macho.

Por último, el sindicalista lanzó una advertencia y en caso de no llegar a un acuerdo, están dispuestos a “provincializar” el conflicto.