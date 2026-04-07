Se recalienta el debate por la autonomía: una espada de Félix destrozó al Gobernador

El diputado provincial por San Rafael, Germán Gómez, cuestionó con dureza al gobernador Alfredo Cornejo luego de sus recientes declaraciones sobre el proceso de autonomía municipal impulsado en el sur provincial. El legislador aseguró que el mandatario “está mal asesorado” y desconoce los fundamentos legales de la iniciativa.

“El Gobernador está mal asesorado en materia de autonomía y se expresa en un sentido que desconoce”, sostuvo Gómez, en respuesta a los cuestionamientos del Ejecutivo provincial tanto al proceso autonómico como a la gestión del municipio de San Rafael que administra Omar Félix.

En ese marco, el legislador recordó que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 consagró la autonomía municipal, un principio que —según indicó— Mendoza aún no ha implementado plenamente. “Pasaron 30 años y la provincia no avanzó en ese sentido. Por eso San Rafael inició su proceso, debidamente avalado y con participación de la ciudadanía”, afirmó.

Gómez también apuntó contra la intención del Gobierno provincial de judicializar la elección de convencionales constituyentes en el departamento. Según señaló, el oficialismo provincial participó del proceso en sus etapas iniciales. “Presentaron lista y consintieron todo el proceso. Ahora hacen una presentación muy tardía para tratar de obstaculizarlo. De la noche a la mañana inventaron un conflicto y pretenden tirar por la borda todo lo avanzado”, cuestionó.

Para el diputado, la postura del Ejecutivo provincial busca frenar una decisión tomada por la comunidad sanrafaelina. “Lo que están haciendo es tratar de bloquear la voluntad popular. San Rafael quiere tener su propia carta magna como la mayoría de los municipios del país”, expresó.

En paralelo, Gómez consideró que el tema fue instalado por el Gobernador para desviar la atención de otras problemáticas. “Se utiliza esta discusión para poner un tema en agenda y tapar los graves problemas que enfrenta la provincia, como la crisis productiva, la inseguridad o el crecimiento del narcomenudeo”, sostuvo.

Por último, el legislador destacó que el debate generó un cambio en la postura oficial. “Lo único positivo es que se puso en discusión la autonomía y el gobernador revirtió su posición. Primero decían que no hacía falta, y ahora, aunque tarde, quieren trabajar el tema”, concluyó.