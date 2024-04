Se reanudan las paritarias y habrá fuertes pedidos de aumento salarial

Este miércoles se retomará la paritaria entre el Gobierno y los gremios estatales. Durante esta jornada será el turno de los profesionales de la salud, Ampros, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, Sute, y de Ate.

En esta ocasión el Ejecutivo pondrá sobre la mesa los datos de la recaudación, que viene en picada desde fines del año pasado.

Por otro lado, en el ámbito gremial, varias agrupaciones han formado un frente de unidad estatal para ejercer presión en busca de mejoras que beneficien a todos los empleados estatales.

El gobernador Alfredo Cornejo señaló que la oferta salarial estará vinculada directamente a la situación de la recaudación, la cual está en caída. Además, destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre los recursos disponibles y la necesidad de garantizar salarios dignos para el sector público.

Desde ATE, el secretario general, Roberto Macho, expresó que solicitarán un aumento del 60% como mínimo para el segundo trimestre del año, buscando no solo compensar la inflación, sino también la pérdida del poder adquisitivo sufrida en los últimos meses.

Asimismo, Ampros presentó junto a otros gremios una serie de requisitos para avanzar en las negociaciones, incluyendo aspectos como la base de cálculo para los incrementos salariales y el respeto a los convenios colectivos de trabajo vigentes.

En caso de que las negociaciones no satisfagan las demandas de los trabajadores, se contempla la posibilidad de ejecutar medidas de acción directa en defensa de sus derechos.

En la última negociación, el gobierno presentó dos propuestas que fueron aceptadas por los 18 sectores gremiales, con aumentos salariales y sumas fijas no remunerativas. En la última negociación quince sindicatos acordaron recibir una suma no remunerativa y no bonificable de $90,000, junto con un aumento del 15% en el salario básico para febrero y otro 15% para marzo. Mientras tanto, los demás optaron por un aumento del 16% en febrero y otro 16% en marzo.