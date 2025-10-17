Search
Instagram Facebook Twitter
G3ZEYPSWEAAnAR4
TODO UN HITO

Se realizó el primer traslado sanitario nocturno en helicóptero en Mendoza

El operativo permitió transportar a un paciente baleado desde San Rafael hasta el Hospital Central. Con este hito, Mendoza se convierte en la segunda provincia del país con capacidad operativa aérea las 24 horas.

El miércoles, el Ministerio de Salud y Deportes y el de Seguridad concretaron el primer traslado sanitario nocturno en helicóptero en la historia de Mendoza, posicionando a la provincia como la segunda del país -después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- en contar con esta capacidad operativa durante las 24 horas.

El operativo se desarrolló durante la madrugada, cuando el helicóptero Halcón 3 trasladó a un paciente baleado desde el hospital Schestakow, en San Rafael, hasta el Hospital Central, en un procedimiento sanitario inédito para la provincia.

El paciente trasladado fue hombre de 39 años que había recibido un disparo en la zona de la ingle, una zona que comprometía la arteria femoral, una de las principales del cuerpo. Esta lesión puede provocar una hemorragia masiva y rápida, con riesgo de pérdida de gran cantidad de sangre.

Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado en helicóptero desde el hospital Schestakow hasta el Hospital Central, donde continuó recibiendo atención médica especializada.

Anoche concretamos la primera aeroevacuación nocturna de nuestra provincia“, informó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, a través de sus redes sociales. El funcionario destacó que “esto ocurre en pocos lugares del mundo y en Argentina solo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires recientemente“.

Por su parte, el director del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), Gabriel Mengual, explicó que este tipo de vuelos presenta dificultades particulares debido a los factores climatológicos nocturnos que afectan el vuelo de la aeronave. “A diferencia de lo que se hace normalmente en un avión cuando se vuela de noche a ciegas con vuelos instrumentales, donde los pilotos pueden confiar en instrumentos que guían el lugar y la altura, esto es distinto en los helicópteros“, señaló.

Según detalló Mengual, los pilotos deben contar con una preparación especial para orientarse visualmente y enfrentar condiciones meteorológicas que suelen ser más adversas que durante el día.

ETIQUETAS:

MendozaHospital CentralSan RafaelRodolfo Monterohelicópterotraslado sanitario nocturnoherida de bala

+ Noticias

TODO UN HITO

Se realizó el primer traslado sanitario nocturno en helicóptero en Mendoza

Por: Lucian Astudillo

Presupuesto

Una ley contra “aguantaderos” y control urbano: los ejes de la agenda legislativa de Seguridad para el 2026

Por: María Orozco

Leyes frenadas

Denuncian que Menem “cajonea” proyectos clave y no los envía al Senado: cuáles son

Por: María Orozco

San Rafael

La Justicia mendocina sancionó a la ANDIS por no devolverle la pensión a un jubilado: cuánto deberá pagar

Por: Redacción NDI

fuera del sistema

Informalidad récord: cada vez son más los empleados que están “en negro”

Por: Redacción NDI

Prevención y atención

Comenzó el Congreso de Salud Mental 2025: el foco en la prevención, la clínica y abordajes terapéuticos

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter