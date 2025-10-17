Se realizó el primer traslado sanitario nocturno en helicóptero en Mendoza

El miércoles, el Ministerio de Salud y Deportes y el de Seguridad concretaron el primer traslado sanitario nocturno en helicóptero en la historia de Mendoza, posicionando a la provincia como la segunda del país -después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- en contar con esta capacidad operativa durante las 24 horas.

El operativo se desarrolló durante la madrugada, cuando el helicóptero Halcón 3 trasladó a un paciente baleado desde el hospital Schestakow, en San Rafael, hasta el Hospital Central, en un procedimiento sanitario inédito para la provincia.

El paciente trasladado fue hombre de 39 años que había recibido un disparo en la zona de la ingle, una zona que comprometía la arteria femoral, una de las principales del cuerpo. Esta lesión puede provocar una hemorragia masiva y rápida, con riesgo de pérdida de gran cantidad de sangre.

Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado en helicóptero desde el hospital Schestakow hasta el Hospital Central, donde continuó recibiendo atención médica especializada.

“Anoche concretamos la primera aeroevacuación nocturna de nuestra provincia“, informó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, a través de sus redes sociales. El funcionario destacó que “esto ocurre en pocos lugares del mundo y en Argentina solo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires recientemente“.

Anoche concretamos la primera aeroevacuación nocturna de nuestra provincia, un operativo sanitario inédito que demuestra cómo estamos transformando la salud pública con hechos. pic.twitter.com/Gj118lydUN — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) October 16, 2025

Por su parte, el director del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), Gabriel Mengual, explicó que este tipo de vuelos presenta dificultades particulares debido a los factores climatológicos nocturnos que afectan el vuelo de la aeronave. “A diferencia de lo que se hace normalmente en un avión cuando se vuela de noche a ciegas con vuelos instrumentales, donde los pilotos pueden confiar en instrumentos que guían el lugar y la altura, esto es distinto en los helicópteros“, señaló.

Según detalló Mengual, los pilotos deben contar con una preparación especial para orientarse visualmente y enfrentar condiciones meteorológicas que suelen ser más adversas que durante el día.