Se ratificó la fecha de reinicio del juicio por la muerte de Diego Maradona: ¿cuándo será?

Las defensas de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov plantearon la nulidad del debate, pero esto fue rechazado por los jueces. Habrá más de 100 testigos en el proceso judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ratificó este martes que el inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona será el 17 de marzo de 2026, en una audiencia preliminar que también definió la declaración de 120 testigos en el proceso.

La reunión comenzó a las 10.30 en los Tribunales de Ituzaingó 340 y contó con la presencia de Dalma, Gianinna y Jana Maradona, junto a los representantes de la querella, la fiscalía y las defensas.

Durante la jornada, el abogado Francisco Oneto -defensor del neurocirujano Leopoldo Luque– planteó la nulidad del debate, al igual que Vadim Mischanchuk, quien representa a la psiquiatra Agustina Cosachov. Sin embargo, tras un cuarto intermedio, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón rechazaron los planteos y dispusieron avanzar con la discusión sobre la prueba.

Además, se acordó que durante el proceso judicial se tomará declaración a 120 testigos, quienes serán convocados a lo largo del juicio: 90 de la parte acusatoria, y 30 de la defensa.

Según confirmaron fuentes cercanas a la causa, las audiencias se realizarán los días martes, miércoles y jueves de 10 a 17.

El juicio buscará determinar las presuntas responsabilidades de Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni y la médica de Swiss Medical Nancy Forlini, en el marco de la internación domiciliaria en Tigre, donde Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Diego Maradonajuicio por maradona

