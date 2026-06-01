Se prueba el traje de gobernador y arranca la campaña defendiendo el subsidio de Zona Fría

El ex diputado Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, y quien suena como candidato para el 2027, cuestionó el avance del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y alertó sobre el impacto que tendría en la economía de miles de hogares mendocinos. Según sostuvo, la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, podría traducirse en aumentos de hasta el 43% en las facturas de gas para numerosas familias de la provincia.

A través de un documento de opinión, el diputado vinculó la posible eliminación de los beneficios tarifarios con un contexto económico que, a su entender, se caracteriza por el deterioro del poder adquisitivo, el crecimiento del empleo precario y el aumento de trabajadores que recurren al monotributo como única alternativa laboral.

“Nos quieren vender que todo es orden fiscal, pero para muchísimos mendocinos la realidad es otra”, expresó Fugazzotto, quien señaló que cada vez más familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, mientras jubilados, trabajadores y comerciantes deben afrontar el incremento constante de tarifas y costos de vida.

El dirigente sostuvo que la discusión sobre la Zona Fría no puede separarse de la situación social que atraviesa el país. En ese sentido, afirmó que la quita de subsidios o beneficios energéticos impacta directamente sobre sectores medios y populares que necesitan calefaccionarse durante el invierno.

Además, cuestionó lo que considera una distribución desigual de los efectos del ajuste económico. Según argumentó, mientras amplios sectores de la población enfrentan mayores dificultades, grandes empresas vinculadas a la energía, la industria y las finanzas han registrado importantes niveles de rentabilidad durante el último año.

Para el dirigente del Partido Verde, la eventual eliminación del régimen no afectará únicamente las cuentas públicas, sino que tendrá consecuencias concretas sobre la calidad de vida de los ciudadanos. “El golpe no cae sobre la política ni sobre el Estado; cae sobre el vecino que necesita calefaccionarse porque en Mendoza el invierno no es un capricho”, afirmó.

Finalmente, el legislador advirtió que el deterioro económico trasciende lo material y alcanza aspectos sociales más profundos. En ese marco, sostuvo que cuando el trabajo deja de garantizar estabilidad y el acceso a una vida digna se vuelve cada vez más difícil, también se pone en riesgo la expectativa de progreso de amplios sectores de la sociedad.