Boca llegó a al país este lunes en la madrugada, tras salir campeón de la Sudamericana en Colombia. Sin embargo, los festejos han sido breves ya que debe volver a concentrar de cara a los octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia.

El próximo partido del Xeneize está programado para este miércoles a las 21:00 en la Bombonera; sin embargo, en las últimas horas trascendió que el club local evalúa pedir que el encuentro pase al jueves 26, es decir, correr el encuentro un día.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

La descompensación de Leandro Paredes durante los festejos hicieron que Rodolfo Arruabarrena decidiera cambiar el itinerario del regreso al país. La delegación tenía previsto salir de Colombia el domingo a la una de la madrugada, después de la consagración ante Atlético Mineiro. Pero decidieron pasar la noche en Barranquilla y emprender la vuelta el domingo después del mediodía.

Dicho cambio redujo el margen entre la llegada al país y el próximo encuentro. Por eso, es que se piensa en la posibilidad de solicitar un día más para sumar descanso.

Ante este panorama habría que esperar qué resuelven la AFA y la Liga Profesional, también se debe conocer la postura de la Lepra y si aceptarían trasladar el partido. Ya que si existiera una modificación impactaría en su propia organización.