Se pintó de morado: la decisión de un jefe comunal del Valle de Uco que se alinea con Alfredo Cornejo

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, es uno más del grupo oficialista que comanda Alfredo Cornejo. Con actitudes demuestra que La Unión Mendocina es parte del pasado y se divorcia, definitivamente de sus antecesores Jorge Difonso y Rolando Scanio.

Ya no es un tema electoral, sino de gestión. El jefe comunal del Valle de Uco estuvo, junto a su par tupungatino Gustavo Aguilera, en una actividad relacionada al Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) que ha implementado el radical Diego Costarelli en Godoy Cruz para mejorar la seguridad.

Firmó un convenio de cooperación intermunicipal con el que Godoy Cruz le brindará a San Carlos los conocimientos técnicos y prácticos (el «knowhow») para incorporar comercios a su red de monitoreo, a través de un dispositivo de botón antipánico. “De esta manera, se suma una herramienta clave para la prevención del delito y la respuesta rápida ante emergencias”, indicó un comunicado de Godoy Cruz.

“Este convenio refleja el camino que viene recorriendo el Sistema de Alerta Comunitaria en Godoy Cruz, con resultados concretos y un crecimiento que hoy nos permite compartir esta política pública con otros municipios”, destacó Costarelli.