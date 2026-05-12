Se perdió en el campo mientras buscaba a su mascota y tuvo que ser rescatado por la Policía

La Policía de Mendoza logró dar con el paradero de un hombre que había sido reportado como desaparecido. El hecho se produjo en una zona rural del departamento de San Rafael luego de un intenso operativo de búsqueda encabezado por la Policía Montada.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento se inició en el sector de La Tombina, donde se activó el protocolo de búsqueda de paradero luego de una denuncia por la desaparición del hombre. En ese contexto, debido a las características del terreno, intervino personal de la Policía Montada, que llevó adelante un amplio rastrillaje en sectores de difícil acceso.

Con los equinos Puraca y Carina, los efectivos avanzaron por sectores de campo traviesa y zonas sin acceso vehicular, lo que permitió ampliar significativamente el radio de búsqueda. Durante el operativo, el seguimiento de rastros en el terreno fue clave para orientar el procedimiento y determinar las áreas a recorrer por los uniformados.

Tras varios kilómetros de rastrillaje, el personal encontró al hombre dentro de un campo ubicado en inmediaciones del zanjón La Hedionda, donde se encontraba junto a su perro.

Al ser entrevistado por los efectivos, explicó que había permanecido en el lugar luego de extraviar a su mascota y aseguró encontrarse en buen estado de salud.