Se oficializó la temporada de pesca deportiva 2025/2026: especies, cupos y lugares permitidos en Mendoza

La Subsecretaría de Ambiente oficializó la temporada de pesca 2025/2026. La resolución fija períodos, cupos y zonas habilitadas en toda la provincia.

La Subsecretaría de Ambiente de Mendoza oficializó la reglamentación de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026, mediante la Resolución 327. La normativa establece períodos, modalidades, cupos y ambientes habilitados, con el objetivo de reforzar el manejo responsable y la conservación del recurso ictícola en toda la provincia.

La resolución recuerda que cada pescador debe contar con el carnet de pesca vigente para evitar sanciones e incumplimientos durante las excursiones.

Períodos habilitados por especie

Salmónidos (truchas marrón, arco iris y fontinalis)
• Temporada general: 1 de noviembre de 2025 al 3 de mayo de 2026, sin límite de tamaño.
• Embalses Agua del Toro, Los Reyunos, El Nihuil y Valle Grande: 1 de diciembre de 2025 al 3 de mayo de 2026.

Pejerrey (patagónico y bonaerense)
• Temporada general: 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.
• En Valle Grande: habilitado fines de semana y feriados hasta el 1 de diciembre de 2026.

Perca o trucha criolla
• Del 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, excepto en El Carrizal, donde la pesca queda vedada.

Carpas, dientudos y mojarras
• Todo el año, con límites diferenciados para mojarras según el ambiente.

Modalidades autorizadas

Salmónidos: señuelos artificiales con anzuelo sin rebaba; pesca con mosca obligatoria en río Salado y Laguna El Sosneado.
Pejerrey: carnada natural muerta y líneas de hasta dos anzuelos.
Perca: carnada natural o señuelo artificial con anzuelo sin rebaba.
Carpas y dientudos: señuelos artificiales solo en Potrerillos; carnada natural en los demás ambientes.
Mojarras: mojarrero o butril.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cantidades permitidas y ambientes habilitados

Departamento de Malargüe

Salmónidos: hasta 2 ejemplares.
• Sectores habilitados: cuencas Atuel, Salado, Malargüe, Grande y Barrancas; Laguna del Valle, El Alambrado y Vaca Lauquen.
• Continúan vedados arroyos tributarios y áreas sensibles.

Departamento de San Rafael

Salmónidos:
– Hasta 4 ejemplares en Laguna El Sosneado, Agua del Toro, Los Reyunos, río Diamante y río Atuel.
– Hasta 2 ejemplares en El Nihuil.
Coto Río Diamante: pesca con mosca, captura y devolución obligatoria.
Pejerrey:
– Hasta 30 ejemplares en Agua del Toro, Los Reyunos, Nihuil y Valle Grande.
40 en El Carrizal.
Perca: entre 10 y 15 ejemplares según ambiente.
Carpas/dientudos: sin límite.
Mojarras: hasta 50 unidades.

Departamento de San Carlos – Laguna del Diamante

• Sin límite para Fontinalis.
• Hasta 4 ejemplares de trucha marrón o arco iris.
• Pesca habilitada en zonas específicas del espejo y margen Este del río Diamante.

Resto de la provincia

Salmónidos: hasta 5 ejemplares en cuencas Tunuyán y Mendoza (incluido Potrerillos).
• Pesca de perca y pejerrey según cupos de cada cuenca.

Captura y devolución obligatoria

La resolución fija dos períodos especiales:

1 de mayo al 28 de junio de 2026: cuencas Atuel, Salado, Malargüe, Grande, Barrancas y áreas de San Rafael, Tunuyán y Mendoza.
10 de junio al 30 de octubre de 2026: Coto Río Diamante, arroyos San Alberto, Yaucha, Gateado, Papagallos y sectores del río Mendoza y Potrerillos.

Zonas vedadas

• Arroyos y nacientes sensibles de cuencas Atuel, Salado, Malargüe y Grande.
Laguna La Salina en San Rafael.
• Sectores del Tunuyán afectados por el plan contra el alga invasora Didymosphenia geminata.

Medidas de bioseguridad

• Prohibición total de bagres, crustáceos y anguilas criollas.
• Prohibido trasladar carnada viva entre ambientes.
• Obligación de desinfección del equipo:
– Limpieza de barro y vegetación.
– Lavado con detergente, lavandina al 2%, agua salada al 5% o agua a 60°C.
– Secado al sol por 48 horas.
• Siembras de salmónidos solo con autorización expresa.

ETIQUETAS:

Mendozadeportepesca

