Se oficializó la temporada de pesca deportiva 2025/2026: especies, cupos y lugares permitidos en Mendoza

La Subsecretaría de Ambiente de Mendoza oficializó la reglamentación de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026, mediante la Resolución 327. La normativa establece períodos, modalidades, cupos y ambientes habilitados, con el objetivo de reforzar el manejo responsable y la conservación del recurso ictícola en toda la provincia.
La resolución recuerda que cada pescador debe contar con el carnet de pesca vigente para evitar sanciones e incumplimientos durante las excursiones.
Períodos habilitados por especie
Salmónidos (truchas marrón, arco iris y fontinalis)
• Temporada general: 1 de noviembre de 2025 al 3 de mayo de 2026, sin límite de tamaño.
• Embalses Agua del Toro, Los Reyunos, El Nihuil y Valle Grande: 1 de diciembre de 2025 al 3 de mayo de 2026.
Pejerrey (patagónico y bonaerense)
• Temporada general: 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.
• En Valle Grande: habilitado fines de semana y feriados hasta el 1 de diciembre de 2026.
Perca o trucha criolla
• Del 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, excepto en El Carrizal, donde la pesca queda vedada.
Carpas, dientudos y mojarras
• Todo el año, con límites diferenciados para mojarras según el ambiente.
Modalidades autorizadas
• Salmónidos: señuelos artificiales con anzuelo sin rebaba; pesca con mosca obligatoria en río Salado y Laguna El Sosneado.
• Pejerrey: carnada natural muerta y líneas de hasta dos anzuelos.
• Perca: carnada natural o señuelo artificial con anzuelo sin rebaba.
• Carpas y dientudos: señuelos artificiales solo en Potrerillos; carnada natural en los demás ambientes.
• Mojarras: mojarrero o butril.
Cantidades permitidas y ambientes habilitados
Departamento de Malargüe
• Salmónidos: hasta 2 ejemplares.
• Sectores habilitados: cuencas Atuel, Salado, Malargüe, Grande y Barrancas; Laguna del Valle, El Alambrado y Vaca Lauquen.
• Continúan vedados arroyos tributarios y áreas sensibles.
Departamento de San Rafael
• Salmónidos:
– Hasta 4 ejemplares en Laguna El Sosneado, Agua del Toro, Los Reyunos, río Diamante y río Atuel.
– Hasta 2 ejemplares en El Nihuil.
• Coto Río Diamante: pesca con mosca, captura y devolución obligatoria.
• Pejerrey:
– Hasta 30 ejemplares en Agua del Toro, Los Reyunos, Nihuil y Valle Grande.
– 40 en El Carrizal.
• Perca: entre 10 y 15 ejemplares según ambiente.
• Carpas/dientudos: sin límite.
• Mojarras: hasta 50 unidades.
Departamento de San Carlos – Laguna del Diamante
• Sin límite para Fontinalis.
• Hasta 4 ejemplares de trucha marrón o arco iris.
• Pesca habilitada en zonas específicas del espejo y margen Este del río Diamante.
Resto de la provincia
• Salmónidos: hasta 5 ejemplares en cuencas Tunuyán y Mendoza (incluido Potrerillos).
• Pesca de perca y pejerrey según cupos de cada cuenca.
Captura y devolución obligatoria
La resolución fija dos períodos especiales:
• 1 de mayo al 28 de junio de 2026: cuencas Atuel, Salado, Malargüe, Grande, Barrancas y áreas de San Rafael, Tunuyán y Mendoza.
• 10 de junio al 30 de octubre de 2026: Coto Río Diamante, arroyos San Alberto, Yaucha, Gateado, Papagallos y sectores del río Mendoza y Potrerillos.
Zonas vedadas
• Arroyos y nacientes sensibles de cuencas Atuel, Salado, Malargüe y Grande.
• Laguna La Salina en San Rafael.
• Sectores del Tunuyán afectados por el plan contra el alga invasora Didymosphenia geminata.
Medidas de bioseguridad
• Prohibición total de bagres, crustáceos y anguilas criollas.
• Prohibido trasladar carnada viva entre ambientes.
• Obligación de desinfección del equipo:
– Limpieza de barro y vegetación.
– Lavado con detergente, lavandina al 2%, agua salada al 5% o agua a 60°C.
– Secado al sol por 48 horas.
• Siembras de salmónidos solo con autorización expresa.