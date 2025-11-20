Se oficializó la temporada de pesca deportiva 2025/2026: especies, cupos y lugares permitidos en Mendoza

La Subsecretaría de Ambiente de Mendoza oficializó la reglamentación de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026, mediante la Resolución 327. La normativa establece períodos, modalidades, cupos y ambientes habilitados, con el objetivo de reforzar el manejo responsable y la conservación del recurso ictícola en toda la provincia.

La resolución recuerda que cada pescador debe contar con el carnet de pesca vigente para evitar sanciones e incumplimientos durante las excursiones.

Períodos habilitados por especie

Salmónidos (truchas marrón, arco iris y fontinalis)

• Temporada general: 1 de noviembre de 2025 al 3 de mayo de 2026, sin límite de tamaño.

• Embalses Agua del Toro, Los Reyunos, El Nihuil y Valle Grande: 1 de diciembre de 2025 al 3 de mayo de 2026.

Pejerrey (patagónico y bonaerense)

• Temporada general: 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

• En Valle Grande: habilitado fines de semana y feriados hasta el 1 de diciembre de 2026.

Perca o trucha criolla

• Del 1 de diciembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, excepto en El Carrizal, donde la pesca queda vedada.

Carpas, dientudos y mojarras

• Todo el año, con límites diferenciados para mojarras según el ambiente.

Modalidades autorizadas

• Salmónidos: señuelos artificiales con anzuelo sin rebaba; pesca con mosca obligatoria en río Salado y Laguna El Sosneado.

• Pejerrey: carnada natural muerta y líneas de hasta dos anzuelos.

• Perca: carnada natural o señuelo artificial con anzuelo sin rebaba.

• Carpas y dientudos: señuelos artificiales solo en Potrerillos; carnada natural en los demás ambientes.

• Mojarras: mojarrero o butril.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cantidades permitidas y ambientes habilitados

Departamento de Malargüe

• Salmónidos: hasta 2 ejemplares.

• Sectores habilitados: cuencas Atuel, Salado, Malargüe, Grande y Barrancas; Laguna del Valle, El Alambrado y Vaca Lauquen.

• Continúan vedados arroyos tributarios y áreas sensibles.

Departamento de San Rafael

• Salmónidos:

– Hasta 4 ejemplares en Laguna El Sosneado, Agua del Toro, Los Reyunos, río Diamante y río Atuel.

– Hasta 2 ejemplares en El Nihuil.

• Coto Río Diamante: pesca con mosca, captura y devolución obligatoria.

• Pejerrey:

– Hasta 30 ejemplares en Agua del Toro, Los Reyunos, Nihuil y Valle Grande.

– 40 en El Carrizal.

• Perca: entre 10 y 15 ejemplares según ambiente.

• Carpas/dientudos: sin límite.

• Mojarras: hasta 50 unidades.

Departamento de San Carlos – Laguna del Diamante

• Sin límite para Fontinalis.

• Hasta 4 ejemplares de trucha marrón o arco iris.

• Pesca habilitada en zonas específicas del espejo y margen Este del río Diamante.

Resto de la provincia

• Salmónidos: hasta 5 ejemplares en cuencas Tunuyán y Mendoza (incluido Potrerillos).

• Pesca de perca y pejerrey según cupos de cada cuenca.

Captura y devolución obligatoria

La resolución fija dos períodos especiales:

• 1 de mayo al 28 de junio de 2026: cuencas Atuel, Salado, Malargüe, Grande, Barrancas y áreas de San Rafael, Tunuyán y Mendoza.

• 10 de junio al 30 de octubre de 2026: Coto Río Diamante, arroyos San Alberto, Yaucha, Gateado, Papagallos y sectores del río Mendoza y Potrerillos.

Zonas vedadas

• Arroyos y nacientes sensibles de cuencas Atuel, Salado, Malargüe y Grande.

• Laguna La Salina en San Rafael.

• Sectores del Tunuyán afectados por el plan contra el alga invasora Didymosphenia geminata.

Medidas de bioseguridad

• Prohibición total de bagres, crustáceos y anguilas criollas.

• Prohibido trasladar carnada viva entre ambientes.

• Obligación de desinfección del equipo:

– Limpieza de barro y vegetación.

– Lavado con detergente, lavandina al 2%, agua salada al 5% o agua a 60°C.

– Secado al sol por 48 horas.

• Siembras de salmónidos solo con autorización expresa.