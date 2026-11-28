Desde hace algunas semanas, el escenario político de Tupungato comenzó a tener mucho movimiento de cara a las elecciones 2027. Dentro del radicalismo local habrá varias opciones: Gustavo Aguilera, actual intendente; Gustavo Soto, exjefe de la comuna; y, como anticipamos hace algunos días desde Diario NDI, Facundo García.

Hasta la fecha no se podía hablar de candidaturas confirmadas, pero durante el sunset aniversario de la CCIAT, que se realizó el viernes, se produjeron algunas confirmaciones. Por un lado, aunque sin extenderse demasiado, Gustavo Aguilera confirmó que buscará la reelección. Por otro, Facundo habló con nuestro medio y confirmó su candidatura.

“La verdad que veo esta posible candidatura con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con mucha fuerza, entendiendo que es prioritario y honesto hablar con la gente, escuchar a la gente”, comenzó diciendo el joven abogado de 35 años.

Luego agregó: “Creo que la única forma de poder hacer política realmente es haciéndolo con una escucha activa constante, recorriendo cada barrio, cada distrito y simplemente escuchando. La verdad que hay muchos problemas, como siempre, pero si logramos esa escucha activa y tenemos presencia, es la forma también de que las personas sientan que puede haber una solución diferente”.

En cuanto a la posible eliminación de las elecciones PASO y la necesidad de definir un candidato por Cambia Mendoza, García sostuvo: “Yo creo que todas las instancias de participación siempre son buenas. En el caso de unas PASO, es una instancia de participación noble donde la gente decide. Si no fuese así y se trata de ir a una elección sin PASO, creo que también hay que participar, también hay que estar en esas instancias. Entendiendo que siempre quien decide es la gente, como es nuestro sistema democrático y como debe ser”.

Finalmente, García no esquivó la posibilidad de una interna con Aguilera o Soto y sentenció: “La verdad que las expectativas son muy buenas. Creo que la participación es buena, creo que toda aquella persona que quiera competir está bien porque habla bien de la democracia y creo que incluso hay que animarse a participar. Es muy bueno que todas las personas puedan involucrarse, sea poniendo el nombre para ir a una lista o sea simplemente decidiéndose para acompañar a algún candidato”.