El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), presidido por Cristian Azar, aprobó un nuevo régimen de penalidades para los grandes usuarios de energía eléctrica de Mendoza. La modificación apunta a establecer criterios diferentes para calcular los excesos de potencia contratada, especialmente en actividades productivas cuya demanda energética puede variar a lo largo del año.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de Mendoza, la potencia de referencia será la Máxima Potencia Contratada Anual. Este parámetro tomará como base el nivel más alto de potencia acordado por cada usuario durante los distintos períodos que conforman su ciclo anual de 12 meses.

Entre los principales cambios, la normativa incorpora un margen de tolerancia del 10% sobre la potencia de referencia. Una vez superado ese límite, los kilovatios excedentes tendrán un recargo del 20% sobre el Cargo de Uso de Red, que se aplicará únicamente durante el mes en el que se registre el exceso de demanda.

Desde el organismo explicaron que la modificación surgió luego de analizar planteos de entidades representativas de distintos sectores productivos. Entre las actividades alcanzadas por esta problemática se encuentran las bodegas, las agroindustrias, las empresas frutícolas y los establecimientos de procesamiento de alimentos, cuyos requerimientos eléctricos pueden variar según las condiciones climáticas, los calendarios de cosecha y los períodos de elaboración. También se consideró la incidencia del fenómeno climático El Niño en la planificación de la demanda energética.