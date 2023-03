Ordenó a la Asesoría de Gobierno que se constituya en Actor Civil en una causa por daño agravado y que los abogados insistan en el cobro de indemnización por los daños a una fiscalía.

Ahora, a través del decreto 175/2023, el gobernador Rodolfo Suarez ordenó: «Instrúyase al Señor Asesor de Gobierno y por su intermedio, a los abogados auxiliares de esa Asesoría, para que en representación de la Provincia de Mendoza, como damnificada directa del delito de Daño Agravado sobre bienes públicos provinciales y en procura de la correspondiente indemnización, inicie las acciones judiciales y se constituya en Actor Civil en la causa penal en cuestión en los términos de los Artículos 33 y ss. y 109 y ss. del Código Procesal Penal».

En referencia a la indemnización, calculan que los destrozos fueron por casi 3 millones de pesos, con precios del año pasado. Dice el decreto al respecto: «La cuantificación monetaria de los daños asciende a la suma de $2.962.917,97, según el informe del Lic. Jorge Frigerio, Administrador Financiero del Ministerio Público Fiscal».

Son distintos los actores que fueron identificados entre los que causaron destrozos. De hecho, la causa lleva el nombre de uno de ellos: «Díaz Labella Falconi y ots». Lo que hace con este decreto Suarez, básicamente es constituir a la Provincia de Mendoza en Actor Civil de la causa ya iniciada.

«Que dicho expediente penal se encuentra en trámite y se ha individualizado a varias personas a las cuales se les ha imputado la presunta comisión de los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada; Daño Agravado y Atentado Contra la Autoridad, todos en concurso real (arts. 142 inc. 1º, 184 inc. 5º, 238 inc. 2º y 55 del Cód. Penal», dice.

¿Qué hicieron los manifestantes?

En julio de 2022, asesinaron a Agostina Trigo (22) en la zona este; era la joven que había intentado buscar trabajo de niñera por redes sociales y que fue engañada por quien terminaría matándola. A raíz de eso, hubo una manifestación en San Martín, que terminó con destrozos en el edificio del Ministerio Público Fiscal.

Cuando la marcha -en la que se pedía justicia tras el femicidio- llegó a la Unidad Fiscal 12 de San Martín, un grupo se tornó violento y luego de insultar a los policías que custodiaban el lugar, estas personas comenzaron a arrojar piedras que impactaron contra el edificio, pero también contra algunos efectivos que resultaron heridos.

Luego de casi de dos semanas, la Policía detuvo a quien habría sido el femicida: Diego Armando Caballero. Tras del cotejo de ADN (dio positivo), el hombre fue imputado por femicidio. Y, en paralelo, se inicio un expediente por aquellos destrozos causados en el edificio del Ministerio Público Fiscal de San Martín.

