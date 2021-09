La información publicada en Diario Los Andes relata la situación que vive una niña de 2 años y 11 meses, quien quedó en el medio de la disputa de sus padres, abogados mendocinos.

Todo habría comenzado por una prohibición de acercamiento que impuso la mamá de la criatura hacia su ex, un conocido penalista. Tanto la madre, como el padre dieron la versión del conflicto que hasta el momento no termina.

El pasado lunes el padre de la pequeña fue a la casa de su ex pareja y la retiró a las 18, tal como los establece el régimen de visitas. Lo cierto es que debían volver a las 21, pero no lo hicieron. “Desapareció, no regresó. Fue la abuela a su casa a buscarlos y no estaban, tampoco contestaban el teléfono”, explicó Juan Manuel Rodríguez, el abogado de la mamá a Los Andes.

La niña se encontraría en Tupungato

Por esta razón la madre realizó la denuncia en Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz la cual que quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos. En consecuencia, el ayudante fiscal se comunicó con el padre y este dijo que la nena está con él pero que se ha ido a Tupungato. Fue allí donde le solicitaron hacer una videollamada para constatar cómo estaba la menor, y sólo hizo sólo una llamada. Se comprometió a llevarla el martes a las 7 a la fiscalía y no se presentó”, agregó Rodríguez.

Ante la situación, “La fiscal ordenó que se buscara a la menor en Tupungato, pero su padre declaró un domicilio falso. Sí compareció en la Comisaría 20 y en el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), donde constataron que la niña estaba bien”, aseguró el doctor Rodríguez. “Concluyó la averiguación paradero y se abrió una causa por impedimento de contacto con su madre.

Cada una de las partes reclama algo diferente, el papá pide el levantamiento de la medida de restricción y la mamá, que le devuelvan a su hija. «Creemos que está usando a la niña de rehén. Nosotros hablamos con su abogada y quedamos en que la traía hoy-por el miércoles- a las 11 y no sucedió”. añadió el defensor de Villemur.

El pedido de la madre

Hasta el momento, Villemur la mamá, está pasando horas de mucha angustia y ruega reencontrarse con su hija de forma urgente. Entre otras cosas, le preocupa que la chiquita ha tenido que interrumpir un tratamiento médico. “Es una situación lamentable y complicada, y eso que nosotros contamos con herramientas y recursos porque somos abogados y conocemos; no quiero imaginarme lo que sufre la gente que no tiene estas posibilidades y pasa por lo mismo”, cerró su representante legal al medio mencionado.