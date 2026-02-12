Se lesionó Messi: ¿llega a la Finalissima?

Este miércoles se encendieron las alarmas en la Selección argentina. A poco más de un mes para la Finalissima ante España, se dio a conocer que Lionel Messi no participó del entrenamiento con Inter Miami debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo, lesión que se originó en el amistoso disputado el sábado pasado frente a Barcelona de Guayaquil.

“El jugador se sometió a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional”, informaron Las Garzas a través de sus canales oficiales.

Cabe recordar que la lesión se dio en el partido ante Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, el cual finalizó 2 a 2. En dicho encuentro, el rosarino convirtió un gol, aportó una asistencia y fue reemplazado a los 60 minutos.

Ante esta situación, Inter Miami se fio obligado a modificar su agenda para el tramo final de la pretemporada, por lo que el amistoso ante Independiente del Valle -previsto inicialmente para este viernes en Puerto Rico- fue suspendido y luego reprogramado para el 26 de febrero. También se postergó el entrenamiento abierto, que pasó del 12 al 25 de febrero. Según explicaron desde la institución, la decisión se tomó en conjunto con el promotor y las autoridades locales.

Ante esta situación, fue el propio Messi quien se expidió en sus redes sociales. “El último partido en Ecuador terminé con una molestia por eso también salí antes. Por este motivo, el club decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y podamos visitarlos pronto“, dijo el Diez.

Este contratiempo físico de La Pulga encendió las alarmas en la Albiceleste de Lionel Scaloni, quien seguirá de cerca la evolución del Diez. Cabe resaltar que el próximo 27 de marzo Argentina deberá verse las caras con España en la Finalissima, por lo que el DT aguarda la evolución de Messi para saber si podrá contar con él de cara al trascendental duelo con la vigente campeona europea.

EL VIDEO PUBLICADO POR MESSI