Search
Instagram Facebook Twitter
potenciar-trabajo
CAPITAL HUMANO

Se lanzan nuevos cursos para titulares del programa Volver al Trabajo

La iniciativa amplía la oferta de capacitación laboral para quienes forman parte del plan, con el objetivo de fortalecer habilidades.

El Ministerio de Capital Humano anunció la puesta en marcha de nuevos cursos de formación destinados a titulares del programa Volver al Trabajo y otros planes sociales. Las capacitaciones se dictarán en el Centro de Formación Capital Humano y forman parte de una estrategia orientada a reforzar las competencias laborales y promover mayores oportunidades de empleo.

El programa Volver al Trabajo surgió en el marco de la reconversión del antiguo Potenciar Trabajo y apunta a un modelo centrado en la formación profesional y la empleabilidad. Su objetivo es desarrollar habilidades sociolaborales que faciliten el acceso a trabajos formales y sostenibles.

Entre las primeras propuestas confirmadas se encuentran dos cursos: uno de pintura domiciliaria, realizado en articulación con la empresa Sinteplast, y otro de instalación segura de gas, dictado por especialistas de Metrogas. Ambas capacitaciones buscan brindar conocimientos prácticos y aplicables en sectores con demanda laboral.

La inscripción se realiza de manera online a través del Portal Empleo. Para participar, los interesados deben ingresar con su CUIL, validar sus datos personales, completar su historial laboral y seleccionar el curso de su interés.

Desde el Ministerio adelantaron que en las próximas semanas se sumarán nuevas capacitaciones en conjunto con distintas empresas del sector privado, ampliando la oferta y diversificando las áreas de formación disponibles.

Esta política se enmarca en un cambio de enfoque que busca priorizar la capacitación y el acceso al trabajo por sobre el asistencialismo, ofreciendo herramientas concretas para mejorar la inserción laboral y la proyección profesional de los beneficiarios.

ETIQUETAS:

capacitaciónMinisterio de Capital HumanoformaciónPrograma Volver al Trabajonuevos cursos

+ Noticias

“Memorias Sonoras” convocará a la comunidad en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Por: Violeta Díaz Costa

CAPITAL HUMANO

Se lanzan nuevos cursos para titulares del programa Volver al Trabajo

Por: Violeta Díaz Costa

JUBILADOS Y PENSIONADOS

Cómo chequear tus créditos y fechas de cobro de ANSES en febrero

Por: Violeta Díaz Costa

Murió el actor Rubén Polimeni y el espéctaculo lo despide

Por: Agustin Zamora

pronóstico

Sábado a pleno sol con ascenso de temperatura en toda la provincia

Por: Redacción NDI

investigación

Tunuyán: le dijeron que iban a probar su auto para comprarlo y terminaron robándoselo

Por: Génesis Sandoval
Instagram Facebook Twitter