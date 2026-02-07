Se lanzan nuevos cursos para titulares del programa Volver al Trabajo

El Ministerio de Capital Humano anunció la puesta en marcha de nuevos cursos de formación destinados a titulares del programa Volver al Trabajo y otros planes sociales. Las capacitaciones se dictarán en el Centro de Formación Capital Humano y forman parte de una estrategia orientada a reforzar las competencias laborales y promover mayores oportunidades de empleo.

El programa Volver al Trabajo surgió en el marco de la reconversión del antiguo Potenciar Trabajo y apunta a un modelo centrado en la formación profesional y la empleabilidad. Su objetivo es desarrollar habilidades sociolaborales que faciliten el acceso a trabajos formales y sostenibles.

Entre las primeras propuestas confirmadas se encuentran dos cursos: uno de pintura domiciliaria, realizado en articulación con la empresa Sinteplast, y otro de instalación segura de gas, dictado por especialistas de Metrogas. Ambas capacitaciones buscan brindar conocimientos prácticos y aplicables en sectores con demanda laboral.

La inscripción se realiza de manera online a través del Portal Empleo. Para participar, los interesados deben ingresar con su CUIL, validar sus datos personales, completar su historial laboral y seleccionar el curso de su interés.

Desde el Ministerio adelantaron que en las próximas semanas se sumarán nuevas capacitaciones en conjunto con distintas empresas del sector privado, ampliando la oferta y diversificando las áreas de formación disponibles.

Esta política se enmarca en un cambio de enfoque que busca priorizar la capacitación y el acceso al trabajo por sobre el asistencialismo, ofreciendo herramientas concretas para mejorar la inserción laboral y la proyección profesional de los beneficiarios.