Recientemente la docente se jubiló de su profesión, la cual estuvo marcada por una gran entrega profesional y humana para la docentecia del departamento.

La novedad llegó con cierta nostalgia a la comunidad educativa de San Carlos, en especial a la de la escuela Adolfo Tula; donde se desempeñó hasta hace poco tiempo. Su pujanza y su entrega en cada acción la llevó a destacarse entre varias personas del ámbito educativo, a punto tal de incursionar y participar recientemente en política local.

Diario NDI charló con Graciela Álvarez docente, directora y vecina del distrito La Consulta ante su retiro de las aulas y del mundo de la docencia.

Su primer año en la docencia.

¿Cuándo arrancaste como docente?

Yo arranqué cuando terminé el secundario en el Santa Rosa, iba a ser profe de lengua y literatura, No pude soportar la ausencia de mi familia y no me da vergüenza decirlo. Un día me va a visitar mi papá a Ciudad, él fue a comprar y pensó que yo me había vuelto a la casa donde me estaba hospedando, llegando a Tunuyán me levanté el asiento trasero, se asustó, y le dije voy a ser docente; él me dijo: «sí porque seas Graciela Álvarez te van a recibir hasta altura del año» fue ahí donde llegamos y Lipe Martínez, me recibió, le comenté y no dudo un segundo me dijo que sí. Rendí todas las materias, aprobé, y arranque con todo el equipo que se presentaba y se preparaba para ser docente.

¿Pensaste alguna vez ser docente?

Sí. Mi carrera que elegí de origen Gracias a Dios encontré en mi ausencia de lengua y literatura. Fue así que siempre di clases en 6to y 7mo dónde demostré mi amor por la lengua, pero un año cuando mi querida Yero Chacón era director en ese entonces fue donde a todas las maestras no cambió de grado y empecé a dar clases en 2do.

Para mí fue un desafío increíble recuerdo a los niños de la mejor manera y aprendí mucho de ellos. No tienen careta ni nada por el estilo, con una simple mirada ya sabes cómo se sienten. Es algo que quedara siempre en mi corazón.

¿Si te digo la palabra Aula que se te viene a la mente?

Hogar (expresó con alegría), el aula si no la llenamos de amor, calidez, y afecto no vamos a tener ningún resultado como docente. El aula para mí es magia, la conexión que uno tiene con los niños es algo que no se puede explicar con palabras. Para mí lo fue todo.

¿Qué es lo mejor que te dejo está profesión?

Trabajar con niños y seres humanos. Ser mejor con los compañeros. Más en infancia dónde son tan transparente los niños son únicos, desafío que nunca voy a olvidar, no cualquiera puede; es una carga social y un compromiso constante.

¿Qué te llevas en la valija de los recuerdos?

Me voy gorda de amor, todos los recuerdos son hermosos e increíbles. Todos los días venían y me decían «seño no te vayas» me voy con un amor increíble se complementó todo hasta lo más negativo. Los niños son únicos, se ganaron mi corazón, me llevo un hermoso grupo de docentes, estoy súper agradecida de la vida.

¿Te gustaría agregar algo?

Agradecer a todos los que en algún momento de la docencia nos cruzamos y compartimos momentos hermosos, a los docentes por su labor increíble cada día los papás por el apoyo y el respeto entendiendo que el trabajo en grupo es indispensable.

Quiero hacer un homenaje a todos los docentes de Argentina; fueron, son y serán, maquinarias que ayudan a formar un increíble país. Si algo aprendí y que tener juicio crítico es ayudar a que sean el futuro de todos los que amamos. Yo soy un simple grano de arena en está increíble hoy educativa.

