Se intensifica la crisis: renunció el presidente de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios

La crisis que atraviesan los Bomberos Voluntarios de Mendoza sumó un nuevo capítulo este viernes . En medio de los reclamos que los distintos cuarteles le hacen al Gobierno provincial, Oscar Sander renunció a la presidencia de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios (FMBV).

Cabe resaltar que la renuncia de Sander se produjo apenas unas horas después de que los Bomberos Voluntarios de distintos sectores de la provincia comenzaron a unificar sus reclamos y a exigir respuestas por el funcionamiento del sistema provincial.

Sander comunicó su dimisión a integrantes de las comisiones directivas de las asociaciones de Bomberos Voluntarios mediante un mensaje en el que explicó los motivos de su decisión. Según trascendió, atribuyó su alejamiento a la falta de colaboración dentro de la conducción y sostuvo que la Comisión Directiva de la Federación se encuentra acéfala.

En ese contexto, el ahora expresidente señaló que su renuncia busca facilitar un proceso de normalización institucional y contribuir a que “se logre la regularización del sistema provincial”.

Una renuncia en medio de los reclamos

La salida de Sander se conoció apenas 24 horas después de que asociaciones de bomberos voluntarios de distintos puntos de Mendoza resolvieran unificar sus reclamos y avanzar en una agenda común.

Representantes de cuarteles de General San Martín, Los Barriales, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, San Carlos, Salto de las Rosas y otras asociaciones mantuvieron recientemente una reunión y acordaron solicitar una audiencia con la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus.

En ese encuentro definieron una serie de prioridades que, según plantearon, requieren una solución urgente para garantizar el funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios.

Entre los reclamos aparecen el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 7.679, una mejora en el financiamiento de las asociaciones y la actualización de los aportes destinados al combustible.

También pidieron cambios en el sistema de despacho y coordinación de emergencias a través del 911 y el CEO, además de la regularización institucional de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios.

La renuncia de Sander se produce, precisamente, en medio de ese último reclamo: la necesidad de normalizar el funcionamiento de la entidad que hasta ahora presidía.

Cómo se originó el conflicto

El reclamo conjunto comenzó a tomar forma después de los incendios registrados durante el último episodio de viento zonda, cuando decenas de focos obligaron a desplegar recursos en distintos departamentos de la provincia.

Uno de los hechos que marcó ese operativo ocurrió en la zona Este, donde una autobomba del cuartel de Los Barriales sufrió graves daños tras ser alcanzada por las llamas mientras combatía un incendio.

Después de esa emergencia, varios cuarteles denunciaron presuntas fallas en el sistema de despacho del 911, al sostener que algunos pedidos de refuerzos no fueron atendidos en tiempo y forma durante el combate del fuego.

Días más tarde, el conflicto sumó un nuevo capítulo cuando Bomberos Voluntarios de Los Barriales informó que el aporte provincial destinado al combustible había descendido a $6.000 mensuales. También trascendió que el cuartel de General San Martín recibe $20.000 para abastecer ocho unidades operativas, cifras que las asociaciones consideran insuficientes para garantizar la prestación del servicio.

Ese escenario derivó primero en la reunión realizada en Maipú, donde representantes de cuarteles de distintos puntos de Mendoza resolvieron unificar sus planteos y pedir una audiencia con la ministra María Mercedes Rus; y ahora en la renuncia de Sander.