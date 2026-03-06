Search
Instagram Facebook Twitter
bombero ilustrativa
fuerte

Se incendió una vivienda en Tunuyán y hubo daños importantes

Por fortuna la familia salió ilesa, pero perdieron gran parte de sus pertenencias por el paso del fuego por la casa

Durante la madrugada del jueves, personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios se trasladaron a la zona de El Algarrobo, departamento de Tunuyán. Allí, se encontraron con una casa que estaba incendiándose sobre la calle Danti.

Pese a los esfuerzos de los efectivos los daños en la vivienda fueron importantes, pero afortunadamente no llegaron a afectar al total del lugar. Y es que, según informaron, se pudieron ver daños parciales en distintos puntos de la casa.

Domicilio que pertenece a una madre con dos niños de 3 y 1 año, quienes no sufrieron ningún tipo daño pero perdieron muchas de sus cosas con el fuego. Entre lo que se perdió estaba la ropa de la familia y la comida, por lo que ahora harán colectas para ayudar.

ETIQUETAS:

Tunuyánincendiodaños

+ Noticias

fuerte

Se incendió una vivienda en Tunuyán y hubo daños importantes

Por: Redacción NDI

recuperado

Un hombre fue detenido por robar bolsas de papas de un camión en Tupungato

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Una multitud llenó la Arístides y disfrutó de una noche a puro show

Por: Violeta Díaz Costa

Incertidumbre

Por el pronóstico de lluvias, el Gobierno evalúa postergar el acto central de la Vendimia

Por: Redacción NDI

Fiesta de la Vendimia: estos son los servicios especiales de transporte

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Sigue la alerta por lluvias y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter