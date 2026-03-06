Se incendió una vivienda en Tunuyán y hubo daños importantes

Durante la madrugada del jueves, personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios se trasladaron a la zona de El Algarrobo, departamento de Tunuyán. Allí, se encontraron con una casa que estaba incendiándose sobre la calle Danti.

Pese a los esfuerzos de los efectivos los daños en la vivienda fueron importantes, pero afortunadamente no llegaron a afectar al total del lugar. Y es que, según informaron, se pudieron ver daños parciales en distintos puntos de la casa.

Domicilio que pertenece a una madre con dos niños de 3 y 1 año, quienes no sufrieron ningún tipo daño pero perdieron muchas de sus cosas con el fuego. Entre lo que se perdió estaba la ropa de la familia y la comida, por lo que ahora harán colectas para ayudar.