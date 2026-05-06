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GRAVES DAÑOS MATERIALES

Se incendió una casa en San Carlos: sus habitantes sufrieron intoxicación por monóxido de carbono

El hecho se produjo en Eugenio Bustos durante la noche del martes. El siniestro daño el 70% de la vivienda.

Una vivienda de Eugenio Bustos, San Carlos, sufrió un incendio durante la noche del martes, el cual provocó importantes daños materiales. Además, los habitantes se vieron afectados por intoxicación con monóxido de carbono.

De acuerdo al informe policial, el hecho ocurrió cerca de las 22:40 en una casa ubicada sobre calle Chile al 100, donde personal policial y bomberos acudió tras un llamado que alertaba sobre un foco ígneo en el interior del inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de fuego y comenzaron con las tareas de extinción para evitar que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

Desde Bomberos informaron que el incendio provocó daños aproximados en el 70% de la vivienda, afectando principalmente la cocina, el comedor y el living. Por disposición del ayudante fiscal interviniente se ordenaron las pericias para determinar el origen del fuego.

Cuál es el estado de los habitantes de la vivienda

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a los habitantes de la casa, a quienes se les diagnosticó intoxicación por monóxido de carbono. Cabe destacar que ninguno necesitó ser trasladado a un centro asistencial.

Según el relato de la propietaria de la vivienda, el incendio comenzó en el sector del living mientras ella se encontraba en el interior del inmueble junto a su familia.

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