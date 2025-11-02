Se inauguró la primera terraza vegetada de la Ciudad: un nuevo refugio para la biodiversidad urbana

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza inauguró oficialmente la primera terraza vegetada de su tipo, instalada en la azotea del edificio del antiguo Correo Central (actualmente sede de la Universidad de Congreso) en Colón 90. Este espacio, concebido dentro del proyecto “Red de Terrazas Vegetadas como Corredores de Biodiversidad y Ecoturismo en Altura”, se plantea como un modelo replicable para sumar infraestructura verde en altura, en una ciudad que enfrenta desafíos propios de climas áridos.

El proyecto es impulsado por la Dirección de Patrimonio Cultural y Museo del Gobierno de Mendoza, junto con la participación del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE‑CONICET CCT Mendoza) y estudiantes de Arquitectura, Urbanismo y Ambiente. Tiene como objetivo transformar terrazas urbanas en espacios que combinen naturaleza, patrimonio construido y experiencia turística.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

La instalación comprende un sistema de múltiples capas de membranas impermeables, sustrato especializado y plantaciones adaptadas al clima seco de la región. Las especies seleccionadas son autóctonas o adaptadas, de bajo requerimiento hídrico, y buscan generar hábitats para fauna urbana, contribuir a la mitigación del calor urbano y aumentar la eficiencia energética del edificio.

Este tipo de intervenciones en altura constituyen una estrategia urbana innovadora: complementan los espacios verdes tradicionales (plazas, parques), favorecen la conectividad ecológica entre pisos urbanos y permiten valorizar edificios patrimoniales instalados en el centro de la ciudad. Además, permiten ampliar la oferta turística urbana con un enfoque de ecoturismo sustentable.