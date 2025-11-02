Search
Instagram Facebook Twitter
terraza
CIUDAD DE MENDOZA

Se inauguró la primera terraza vegetada de la Ciudad: un nuevo refugio para la biodiversidad urbana

Se habilitó el primer prototipo de terraza vegetada en la azotea del edificio histórico ubicado en calle Colón 90.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza inauguró oficialmente la primera terraza vegetada de su tipo, instalada en la azotea del edificio del antiguo Correo Central (actualmente sede de la Universidad de Congreso) en Colón 90. Este espacio, concebido dentro del proyecto “Red de Terrazas Vegetadas como Corredores de Biodiversidad y Ecoturismo en Altura”, se plantea como un modelo replicable para sumar infraestructura verde en altura, en una ciudad que enfrenta desafíos propios de climas áridos.

El proyecto es impulsado por la Dirección de Patrimonio Cultural y Museo del Gobierno de Mendoza, junto con la participación del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE‑CONICET CCT Mendoza) y estudiantes de Arquitectura, Urbanismo y Ambiente. Tiene como objetivo transformar terrazas urbanas en espacios que combinen naturaleza, patrimonio construido y experiencia turística.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

La instalación comprende un sistema de múltiples capas de membranas impermeables, sustrato especializado y plantaciones adaptadas al clima seco de la región. Las especies seleccionadas son autóctonas o adaptadas, de bajo requerimiento hídrico, y buscan generar hábitats para fauna urbana, contribuir a la mitigación del calor urbano y aumentar la eficiencia energética del edificio.

Este tipo de intervenciones en altura constituyen una estrategia urbana innovadora: complementan los espacios verdes tradicionales (plazas, parques), favorecen la conectividad ecológica entre pisos urbanos y permiten valorizar edificios patrimoniales instalados en el centro de la ciudad. Además, permiten ampliar la oferta turística urbana con un enfoque de ecoturismo sustentable.

ETIQUETAS:

primera terraza vegetadaDirección de Patrimonio CulturalCiudad de Mendozamunicipalidad

+ Noticias

EMOCIONANTE

Mendoza será sede del 1º Encuentro Provincial de Deportes Urbanos

Por: Violeta Díaz Costa

PAGOS ANSES

ANSES: quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre

Por: Violeta Díaz Costa

LITERATURA

Ulpiano Suarez participó en la presentación de dos libros acerca del tortugo Jorge

Por: Violeta Díaz Costa

No quieren esperar más

Adelantan todo: Stefano Di Carlo ya sabe cuándo asume la presidencia de River

Por: Agustin Zamora

CIUDAD DE MENDOZA

Se inauguró la primera terraza vegetada de la Ciudad: un nuevo refugio para la biodiversidad urbana

Por: Violeta Díaz Costa

Comienzan los viajes

“Dos provincias por mes”: se supo cuál será el primer gobernador que recibirá a Milei

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter