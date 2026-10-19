Se frena un proyecto clave para Milei: por falta de acuerdos, el oficialismo postergó el debate por Malvinas en Diputados

El oficialismo no consiguió reunir el respaldo necesario de sus aliados y de los bloques dialoguistas para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, por lo que el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se postergó para el 27 de octubre a las 16, y la iniciativa no llegará a la sesión en la Cámara de Diputados prevista para este miércoles.

Cabe recordar que la propuesta busca reforzar la posición argentina sobre las Islas Malvinas y sus recursos, pero el debate quedó atravesado por cuestionamientos a varias de sus disposiciones. Entre los puntos objetados figuran el artículo 111, que penaliza determinadas acciones de desinformación y sabotaje, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y la posibilidad de intervenir en ámbitos vinculados con la seguridad interior.

Las críticas al proyecto y la polémica por la ONU

Los cuestionamientos no se limitan al artículo 111, que contempla sanciones por manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, alterar procesos electorales o colaborar con acciones de sabotaje al orden público. También hay cuestionamientos al Consejo de Seguridad Nacional que propone crear la iniciativa, a los protocolos para derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles y a la falta de precisión sobre qué se entenderá por una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”.

Otro eje de la discusión es la posibilidad de que esas definiciones se utilicen contra la disidencia interna y la ampliación del papel de la Defensa Nacional en cuestiones de seguridad interior. Estos puntos se sumaron a las diferencias entre el oficialismo y sus aliados sobre los cambios que debería incorporar el texto.

En paralelo, el debate también quedó condicionado por una controversia diplomática: Estados Unidos propuso eliminar el Comité de Descolonización de la ONU y la Argentina, a través del canciller Pablo Quirno, se abstuvo en la votación. La decisión fue cuestionada por su contraste con la posición que el Gobierno de Javier Milei había sostenido sobre el reclamo de soberanía por Malvinas.

Sobre eso, el diputado nacional de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana afirmó que la abstención argentina contribuyó a la postura estadounidense de disolver el órgano multilateral que, según señaló, reconoció la disputa de soberanía sobre las islas. También reclamó que el Gobierno repudie la iniciativa de Estados Unidos y retome una política diplomática de “firmeza y coherencia” en el reclamo.

En ese contexto, emisarios de Trump en la Argentina habrían expresado dudas sobre el avance del proyecto en el Congreso. Es por eso que, sin los acuerdos necesarios para introducir cambios, el oficialismo resolvió aplazar el plenario de comisiones.

Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

La iniciativa reemplaza la Ley 26.659 y amplía las restricciones sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. Las prohibiciones ya no se limitarían a los hidrocarburos: alcanzarían el aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables.

El proyecto prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten esos recursos o colaboren con esa actividad, además de inhabilitaciones para operar en la Argentina. También establece un registro público de infractores, impide que el Estado y los particulares contraten con las personas o entidades incluidas y contempla el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva norma.

Otro de sus ejes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo coordinaría las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podría disponer medidas como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y aumentar temporalmente derechos aduaneros.

La propuesta también prevé un protocolo que habilitaría, como último recurso y tras agotar otras instancias, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles. En materia política, prohíbe aportes a partidos y campañas electorales por parte de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras.

Además, incorpora delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas y las acciones financiadas desde el exterior para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación. También contempla la promoción o financiación de actos de violencia y sabotaje.

Por último, redefine las funciones de la Defensa Nacional para permitir su intervención en seguridad interior ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales. La iniciativa incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), que habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su relación con el terrorismo o su financiamiento.