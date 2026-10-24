Se filtró el ganador del Balón de Oro y hay sorpresas: ¿se viene el noveno de Messi?

La gala de premiación del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en el prestigioso London Palladium de Londres, marcando un hito al ser la primera vez que la ceremonia se organiza fuera de Francia.
A tan solo unos días de la celebración oficial, se ha filtrado a través de redes sociales un documento clasificado con la votación final del Balón de Oro 2026.
De confirmarse la veracidad del escrito, el delantero francés Kylian Mbappé se adjudicaría el preciado galardón tras liderar la clasificación general con 589 puntos, superando en un ajustado a Harry Kane (579 puntos) y a Lamine Yamal (102 puntos).
Además, fuentes internacionales informan que France Football ya habría entrevistado a Mbappé para el video del Balón de Oro.
Messi afuera de los 20 y un nombre que no cuadra
Entre los datos más llamativos que revela el documento filtrado destaca la ausencia de Lionel Messi dentro del Top 20 de futbolistas más votados. Tras dominar la nómina y la historia del premio durante cerca de dos décadas, el argentino no logró acumular los puntos necesarios para figurar entre las posiciones de privilegio de la lista.
Por el contrario, la representación argentina en los puestos de vanguardia queda marcada por Lautaro Martínez, quien se ubica en el décimo lugar de la clasificación con un total de 33 puntos.
A su vez, el nombre de Ruben Dias y Antonie Griezmann, que no fueron nominados entre los 30 mejores y la no inclusión de Ousmane Dembélé, podrían abrir la posibilidad de creer que este listado ha sido manipulado para desviar la atención.
El listado filtrado completa sus primeros lugares con figuras de la talla de Erling Haaland (4° lugar con 95 puntos), Jude Bellingham (quinto con 91 puntos), Vinícius Júnior (sexto lugar con 78 puntos) y Mohamed Salah (con 62 puntos en el séptimo lugar del listado).
Hasta el momento, la organización ni France Football han emitido un pronunciamiento oficial sobre la autenticidad del documento circulante.