Se fijaron las fechas para el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento

Luego de varias idas y vueltas, finalmente la Justicia de Mendoza fijó la fecha para el jury de enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento, quien actualmente se encuentra suspendido en su cargo.

Según las fechas establecidas, el juicio político contra Sarmiento iniciará el 21 de abril. El proceso se extenderá por cuatro jornadas, por lo que concluirá el viernes 24 de abril, momento en el que los 24 integrantes del tribunal deberán emitir una sentencia.

El Jury está compuesto por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las denuncias que derivaron en el proceso de destitución.

Cabe recordar que el juez Sarmiento fue El Jury está compuesto por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las denuncias que derivaron en el proceso de destitución.

¿De qué se lo acusa al juez Sebastián Sarmiento?

El pedido del jury de enjuiciamiento se realizó el pasado 5 de junio. En aquel entonces el diputado provincial por el radicalismo Franco Ambrosini, hizo la presentación contra Sarmiento, quien es señalado por haber liberado a cinco presidiarios que luego volvieron a cometer graves delitos.

El pedido de avanzar contra Sarmiento fue planteado por los hijos del ex policía Héctor Pelayez, quien murió tras enfrentarse a tiros contra un delincuente -que también falleció-, que había sido liberado por Sarmiento pese a haber sido condenado en un juicio abreviado.

Desde que se inició el expediente, el magistrado interpuso varios recursos para que se frene la causa, y hasta llegó a pedir el apartamiento de trece integrantes del Jury. Sin embargo, estos pedidos no prosperaron.

Los casos que pesan contra Sarmiento