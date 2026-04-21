Se estrenó la primera serie de animación para adultos creada en Argentina para Max

La plataforma Max (HBO Max) acaba de sumar a su catálogo una propuesta que marca un hito para la industria audiovisual regional: “La Huella del Oro”. Se trata de una producción de animación para adultos íntegramente desarrollada en Argentina, que llega de la mano del bloque Adult Swim, conocido por éxitos globales como Rick and Morty.

Sinopsis:

La historia nos sumerge en un mundo post-apocalíptico con una estética cruda y fascinante. El protagonista es Fafner, un mercenario que recorre ciudades devastadas y paisajes extraños siguiendo un rastro de monedas de oro. A lo largo de su viaje, deberá enfrentarse a gladiadores, criaturas marinas y sus propios demonios internos para reconstruir su pasado.

Lo que hace que este proyecto sea especial es cómo logra llevar el talento local a las grandes ligas sin perder su esencia. Detrás de esta apuesta están Daniel Duche y los estudios Puño Robot y Enzo Ruso Films, quienes se animaron a crear la primera producción original de la región pensada cien por ciento para adultos.

La misma tiene un estilo super visual, casi no hay diálogos, así que toda la historia entra por los ojos con una estética que nada tiene que envidiarle a clásicos como Primal. Además, se dieron el lujo de sumar a Mario Castañeda (la voz de Goku) para narrar los pensamientos del protagonista, dándole un cierre perfecto a una obra que demuestra que en Argentina hay nivel de sobra para copar las pantallas de todo el mundo.