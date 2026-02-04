Se entregó el principal sospechoso por el asesinato de Cynthia Landi

Este miércoles, la causa por el crimen de Cynthia Landi Rodríguez, la mujer asesinada de un disparo el pasado 4 de enero en Guaymallén, sumó un nuevo capítulo cuando el principal sospechoso se entregó a la Justicia. Se trata de Benjamín Alaniz Castro, de 25 años, quien era intensamente buscado.

De acuerdo a fuentes oficiales, en horas de la siesta de este miércoles, el hombre se presentó de manera voluntaria en el Polo Judicial Penal. De este modo, acompañado por su abogado, Alaniz Castro quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. En las próximas horas será imputado como coautor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y trasladado a un penal provincial.

Así, el hombre se sumará como imputado a Lautaro Nicolás Stagnoli Arenas, de 23 años, colectivero y señalado como su presunto cómplice en el crimen.

Cabe resaltar que el abogado de Alaniz Castro puso de manifiesto que su cliente tiene intenciones de prestar declaración, por lo que en los próximos días podría aportar su versión de los hechos en el expediente.

De acuerdo a las versiones vertidas en el expediente, Alaniz Castro conducía el automóvil en el que se desplazaban los sujetos que protagonizaron una pelea con los hermanos de la víctima, quienes trabajaban como trapitos a la salida del boliche Queen.

Cabe recordar que el incidente ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo 4 de enero, cuando varios hombres discutían por el pago del estacionamiento a la salida del local nocturno ubicado en Dorrego, Guaymallén.

Tras ese enfrentamiento, los atacantes se dirigieron hasta el domicilio de Landi Rodríguez y efectuaron disparos contra la vivienda, uno de los cuales le impactó a la mujer en la axila, provocando su muerte.