Se disparó la morosidad: 1 de cada 4 argentinos tiene problemas para pagar sus deudas con bancos y billeteras virtuales

Las economías domésticas volvieron a mostrar señales de estar atravesando un periodo de crisis. Al menos así lo refleja un informe del Banco Provincia, el cual arrojó como resultado que actualmente 1 de cada 4 argentinos presenta dificultades para devolver los préstamos que solicitó. Estos niveles de incobrabilidad no se registraban desde 2004.

De acuerdo a una publicación del diario Clarín, la irregularidad en el pago de créditos volvió a ubicarse en máximos de las últimas dos décadas. En ese sentido, un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia estimó que hacia fines del año pasado casi 5 millones de personas con algún tipo de financiamiento presentaban dificultades para cumplir con los pagos, lo que representó un incremento interanual de 10 puntos porcentuales.

El estudio remarcó que la problemática impacta con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos. Los préstamos por montos inferiores a $1.000.000, que representan la mitad del total del sistema, registran un nivel de mora del 20,4%, mientras que los créditos personales de montos mayores mantienen un porcentaje de repago más estable.

“El aumento de la irregularidad de cartera está teniendo un perfil regresivo, afectando más a los que menos tienen”, señaló el análisis del Banco Provincia. El informe también advirtió que la morosidad alcanza tanto a nuevos deudores como a personas que ya arrastraban compromisos previos, en un escenario donde el deterioro del poder de compra llevó a muchas familias a endeudarse nuevamente para sostener gastos corrientes.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la mora en préstamos otorgados por bancos tradicionales a los hogares superó el 9% en los últimos meses.

Billeteras virtuales y fintechs

Pero la problemática no se limita sólo a deudores con entidades financieras tradicionales: el fenómeno se amplía cuando se incorporan los créditos tomados fuera del sistema bancario formal, como los otorgados por billeteras virtuales y empresas fintech, donde el Costo Financiero Total puede superar el 500% anual. En ese segmento, el nivel de atraso es aún mayor, según relevamientos sectoriales.