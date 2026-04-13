Se disparó el endeudamiento y el Gobierno ya comenzó a preocuparse

El aumento de la morosidad encendió luces de alerta en el sistema financiero argentino, con cifras que muestran un deterioro acelerado en la capacidad de pago de las familias. Según el economista Claudio Montiel (en diálogo con el medio radial Post), los bancos pasaron de niveles habituales del 2% a casi un 12% de mora (un salto considerado crítico dentro del sistema), lo que refleja un cambio brusco en la salud financiera de los hogares.

El fenómeno es aún más preocupante fuera del circuito bancario tradicional, donde las billeteras virtuales y tarjetas no bancarias registran niveles de morosidad que escalaron del 10% al 30% (triplicando los valores habituales). Detrás de estos números aparece una realidad social contundente: la mayoría de las familias no logra llegar a fin de mes (muchas incluso se quedan sin ingresos antes del día 20).

Ante este escenario, el endeudamiento se vuelve una herramienta casi obligada para sostener el consumo cotidiano. El uso combinado de tarjetas, préstamos, billeteras virtuales e incluso prestamistas informales (en sectores sin acceso al sistema financiero) se vuelve cada vez más frecuente, profundizando un círculo difícil de romper. En el interior del país, la situación se agrava: en algunas provincias, más del 90% de las personas reconoce dificultades para pagar sus deudas (un indicador extremo de estrés económico).

El contexto se complejiza además por la desregulación de tasas, que permite a las entidades financieras fijar costos elevados. Algunas plataformas llegan a cobrar hasta un 180% efectivo anual (niveles considerados excesivos por analistas), lo que incrementa el riesgo de incumplimiento. En paralelo, el avance de nuevas empresas como MercadoLibre dentro del sistema financiero amplía la oferta de crédito, aunque también con tasas altas.

El cuadro general combina aumento del desempleo, inflación persistente y pérdida de ingresos (factores que presionan directamente sobre la capacidad de pago), configurando un escenario económico y social en tensión. Para Montiel, el riesgo es claro: sin medidas que alivien la situación, el país podría entrar en un ciclo de endeudamiento y morosidad cada vez más difícil de revertir (con impacto directo en el clima social y político).