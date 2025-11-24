Se dispararon las ETS en adolescentes mendocinos y los médicos advierten un inicio sexual cada vez más temprano

El último Boletín Epidemiológico Nacional encendió todas las alertas: las enfermedades de transmisión sexual (ETS) aumentan de forma sostenida entre adolescentes y jóvenes, consolidando una tendencia que preocupa a especialistas de la salud y a las instituciones educativas. La sífilis, en particular, muestra un crecimiento explosivo que se viene acelerando desde 2015.

Los datos del documento N° 782 —publicado el 17 de noviembre de 2025— reflejan un incremento del 20,5% respecto del mismo período de 2024, alcanzando 36.702 casos en la población general. Desde 2011 la curva de contagios no dejó de subir y entre 2015 y 2019 los diagnósticos se triplicaron, marcando un patrón que hoy impacta de lleno en los más jóvenes.

El grueso de los casos se concentra en personas de entre 15 y 39 años, que representan el 76% de las notificaciones, aunque las tasas más altas se registran en el grupo de 20 a 24 años. Le siguen los jóvenes de 25 a 34 años y luego los adolescentes de 15 a 19, que exhiben una tasa de 108,2 contagios por cada 100.000 habitantes. A partir de los 35 años, la incidencia cae de forma progresiva.

Consultada por Mendoza Today, la médica tocoginecóloga Ariadna Asso explicó las causas centrales de este incremento: “El inicio precoz de las relaciones sexuales, el aumento del número de parejas y la falta de preservativo siguen siendo factores determinantes”, señaló. La especialista remarcó que el profiláctico “es la única barrera real y efectiva contra todas las ETS”, y que debe usarse “durante todo el acto sexual, incluido el juego previo”.

Asso también describió un cambio cultural que potencia los contagios: “Muchas prácticas sexuales migraron hacia la orofaringe y el sexo anal, tanto en parejas homosexuales como heterosexuales, y ahí casi no se usa preservativo. Ese es el punto donde más contagios vemos”.

Desde el ámbito educativo, la profesora universitaria Antonella Castro —integrante del área de Educación en Afectividad, Sexualidad y Convivencia de la DGE— coincidió con la mirada médica. “Hemos detectado un aumento de ETS y un bajo uso del preservativo, por eso desde 2026 queremos lanzar campañas específicas en los últimos años de primaria y en secundaria”, explicó. Castro advirtió que “los chicos inician su vida sexual muy temprano y necesitan información clara, adecuada a su edad y sin tabúes”.

La especialista educativa enfatizó que la clave es partir de lo que cada niño o adolescente sabe y pregunta: “Nunca hay que dar información de más, sino acompañar desde lo que ellos necesitan entender. Hoy la búsqueda en internet confunde muchísimo, y muchas familias no tienen herramientas para orientar”.

En paralelo, el Boletín Nacional de Respuesta al VIH e ITS (diciembre 2024) estima que 140.000 personas viven con VIH en Argentina, con un 13% que desconoce su diagnóstico y 6.400 nuevos casos cada año. Aunque el VIH y las hepatitis no muestran aumentos significativos en adolescentes, otras infecciones sí se expanden con rapidez.

Asso destacó que, además de la sífilis, el HPV, la gonorrea y la clamidia siguen muy presentes, y advirtió sobre una transformación silenciosa pero grave: “El HPV ya no causa solo cáncer de cuello uterino: hoy vemos tumores de ano, recto y orofaringe vinculados a prácticas que antes no eran tan frecuentes en jóvenes”.

A diferencia de los profesionales de salud, desde la DGE observan que los estudiantes muestran una actitud más consciente sobre el cuidado del cuerpo y la intimidad. Sin embargo, la doctora Asso sostiene que en su consultorio “la preocupación previa no aparece, sobre todo entre los varones”, quienes “reinciden en relaciones sin protección incluso sabiendo que hubo contagios previos”. Las mujeres, en cambio, suelen tomar medidas más rápidamente cuando reciben un diagnóstico.

Los padres, apunta Asso, sí manifiestan inquietud: las ETS eran menos visibles en generaciones anteriores y hoy los adolescentes las conversan abiertamente, incluso banalizando tratamientos como la penicilina para la sífilis. “Hay chicos que lo comentan en la escuela o en un boliche como si fuera algo común”, señaló.

La médica cerró con un mensaje contundente: “Antes el preservativo se usaba solo para evitar embarazos. Hoy es indispensable para prevenir infecciones que pueden dejar secuelas graves. Las ETS son un monstruo mucho más grande”.