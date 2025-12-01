Search
Se declaró culpable y evitó al jurado: 24 años de prisión por un doble homicidio que sacudió a Tunuyán

Juan Oscar Sáez admitió haber asesinado a dos hombres en julio de 2023 en Tunuyán y recibió una pena de 24 años de cárcel

La causa por el doble homicidio que conmocionó a Tunuyán en 2023 tuvo este viernes un cierre definitivo: Juan Oscar Sáez, de 52 años, fue condenado a 24 años de prisión tras admitir su responsabilidad en el asesinato de dos hombres, un hecho ocurrido en plena vía pública y que generó fuerte repercusión en el Valle de Uco.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, acuerdo al que arribaron el fiscal Sebastián Capizzi y la defensa del acusado, y que fue homologado por el juez Ariel Spektor. La confesión de Sáez permitió evitar un juicio con jurado popular, instancia que había quedado prácticamente lista semanas atrás pero que el propio imputado había frenado a último momento.

El crimen ocurrió la noche del 18 de julio de 2023, cuando Sáez abrió fuego y mató a balazos a Héctor Maldonado, de 55 años, y a Daniel Mamaní, de 27, en la intersección de Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado, una zona céntrica y transitada de Tunuyán. Según reconstruyeron los investigadores, los disparos fueron letales y no dejaron margen para una inmediata asistencia médica.

Durante la etapa de instrucción, Sáez enfrentó cargos por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en el caso de Maldonado, y por homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego en el caso de Mamaní, lo que configuró un cuadro judicial de extrema gravedad.

Tras el doble asesinato, el hombre se mantuvo en la clandestinidad durante tres días, hasta que finalmente se entregó en Ruta 40 y Coronel Videla, en San Carlos, donde fue detenido y luego trasladado al penal San Felipe, donde permanece alojado.

Las negociaciones para cerrar el caso mediante un juicio abreviado venían desarrollándose desde hacía semanas. En una audiencia realizada a mediados de noviembre, todo parecía encaminado para finalizar el proceso, pero Sáez se arrepintió y dio marcha atrás. Sin embargo, la semana pasada volvió a cambiar de postura, admitió el doble crimen y allanó el camino para una condena inmediata, garantizando al Ministerio Público Fiscal evitar una instancia más extensa y compleja.

ETIQUETAS:

TunuyánasesinatoPolicialeshomicidiojuicio abreviado

