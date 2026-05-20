Se debate Zona Fría en Diputados: cómo votarían los mendocinos

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá este miércoles el proyecto que busca modificar el régimen de Zona Fría, esquema de subsidios al gas. En caso de que la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei sea aprobada, Mendoza -que actualmente es beneficiada- quedaría prácticamente excluida.

Lo que plantea el Ejecutivo nacional es que el beneficio alcance solo a hogares vulnerables y a la región de la Patagonia y el departamento de Malargüe. De este modo, el nuevo esquema podría dejar afuera del régimen a gran parte de los usuarios residenciales incorporados desde 2021, entre ellos unos 400 mil hogares mendocinos. Si el proyecto ve luz verde en Diputados, pasará al Senado para continuar su tratamiento.

Así votarían los mendocinos

Dentro del bloque oficialista de La Libertad Avanza acompañarán la iniciativa Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio y Luis Petri. Mercedes Llano no se ha expresado, pero también votaría a favor.

También adelantaron su respaldo los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, quienes responden al gobernador Alfredo Cornejo.

Por el contrario, los diputados de Unión por la Patria Emir Félix y Martín Aveiro confirmaron que votarán en contra del proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional.

La postura de Lourdes Arrieta, integrante del bloque Provincias Unidas, de momento es una incógnita.

Contradicciones

El caso de Petri marca una singularidad. En 2021 se votó la iniciativa que amplió Zona Fría y Mendoza fue incluida en el régimen; en aquel entonces, el diputado que hoy forma parte de La Libertad Avanza se posicionó a favor del proyecto, lo que contrasta con su postura actual.

Otro caso llamativo es el del gobernador Alfredo Cornejo. En 2021 era diputado nacional y también votó a favor de ampliar Zona Fría. Ahora los legisladores que responden directamente a él respaldarían la iniciativa de Milei, que reduce el beneficio sólo a la Patagonia y Malargüe.

Qué cambia en Mendoza

La ampliación de la Ley 27.637 había incorporado a buena parte de Mendoza dentro del régimen de Zona Fría, permitiendo descuentos del 30% y hasta el 50% en las facturas de gas para usuarios residenciales y sectores vulnerables.

Sin embargo, el nuevo proyecto del Gobierno nacional busca dar marcha atrás con esa ampliación y focalizar los subsidios exclusivamente en hogares de menores ingresos. Además, el descuento dejaría de aplicarse sobre toda la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas, reduciendo aún más el alivio económico.

En Mendoza, el diputado nacional Martín Aveiro advirtió que la modificación afectaría a cerca de 400 mil hogares y podría derivar en fuertes subas tarifarias justo en la previa del invierno.