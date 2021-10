La hermana de un joven de 14 años, publicó un posteo sobre las consecuencias del bullying del que es víctima y pidió más interés en esta problemática.

El hermano de Agus tiene 14 años y fue ferozmente golpeado por 10 personas más, que se entiende; son compañeros de curso o al menos del establecimiento. En su relato la chica expone la forma brutal en la que fue golpeado y las consecuencias médicas y psicológicas que esto está dejando en él y su entorno.

No solo estos hechos afectan tremendamente a quien padece la agresión, si no que las familias son también víctimas de estas agresiones escolares conocidas como Bullying. Una joven de Tunuyán expresó preocupada en sus redes esta situación, entendiendo que lo que le pasa a su hermano; le pasa a tantas personas jóvenes en este contexto.

Como sucede en cada caso de Bullying, el joven fue condicionado con no decir nada de los que había sucedido porque la represalia sería peor. Las heridas evidentes del joven hicieron que debiera concurrir a una consulta médica y de allí, todo los demás salió a la luz.

Casos como estos son complejos porque hablamos de personas menores y de instituciones educativas que también suelen ser víctimas de un proceder cultural. El llamado de Agus, está hecho para cada familiar e institución en donde estas cosas sucedan puedan hacerse parte e intervenir.

Según las estadísticas, se establece que 7 de cada 10 niñxs y adolescentes son víctimas de acoso y según Unicef, 1 de cada 3 sufre acoso escolar. El bullying es una problemática que causa en el mundo al menos 200 muertes directas cada año y daños irreparables que pueden perdurar durante toda la vida.

El posteo completo

En el día de ayer, nos hicieron vivir un momento horrible, ¡con un miedo increíble! No lo cuento para dar lástima porque es lo que menos queremos en estos momentos, solo quiero concientizar a cada madre/padre que le llegue esto.

Muy resumido a mi hermano de 14 años en la escuela que asiste, sufrió un ataque brutal de 10 chicos, los cuales la mayoría es mayor a él, lo encerraron en un galpón de la misma institución y dentro de él lo golpearon hasta cansarse y lo lastimaron en su espalda dejándole rasguños de un fierro que se encontraba allí. Para no ser menos lo amenazaron que si hablaba, afuera le iba a ir peor. Mi hermano por miedo no habló, no conto nada si nosotros no les vemos los moretones no nos enteramos, no lo juzgo porque el miedo y el dolor que sentía no se lo deseo a nadie. Hoy tuvo visita en el medico y su brazo esta con cabestrillo debido a los golpes sus tendones están inflamados y con palabras del médico: ¡sus costillas están sanas de milagro!

Solo nos queda esperar a que todo se hable y encontrar solución, pero a lo que me voy a desviar es; ¿qué cosa tan grave fue lo que hizo? y NO no es esa la pregunta, la pregunta acá es ¿qué hubiera pasado si de un mal golpe me llevan a mi hermano, quien me lo devuelve? Si el no salía de ese galpón, ¿qué pasaba después?

Con esto solo quiero que papá, mamá, hermana/o no defiendas estas actitudes, no lo tomes como natural de chicos de 14 años, no permitas que ellos seas violentos no es juego, no es sano… Estamos atravesando un cambio increíble en esta sociedad, donde todo ya es tan común, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo estas cosas? ¿Hasta que nos pase una vez y sea nuestro familiar?

No podemos hacer la vista gorda a como está creciendo esta generación, no dejemos pasar estas cosas, porque ahora lo toman como unos golpes, pero si le quitan la vida, recién ahí ¿actuamos?

Hablemos con nuestros pares, no cuesta nada decir que está bien o está mal, por más que creamos que lo saben. Que no sea normal esto.

