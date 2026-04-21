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Gustavo Olguín Ormeno
aberrante

Se conoció la condena al enfermero que violó y mató a su beba de dos meses

La Justicia dictó la condena tras la confesión del acusado y la contundencia de las pruebas incorporadas en la causa.

La Justicia de Mendoza condenó al hombre que confesó haber abusado sexualmente y asesinado a su propia hija, de apenas dos meses. El fallo marca el cierre judicial de uno de los casos más conmocionantes de maltrato infantil en los últimos tiempos en la provincia.

Según se informó, la sentencia se dictó tras un proceso en el que el imputado reconoció su responsabilidad, lo que resultó determinante para el avance del juicio. A esto se sumaron pruebas periciales, médicas y testimoniales que permitieron reconstruir con precisión lo ocurrido y sostener la acusación.

El Tribunal resolvió imponerle una pena de prisión efectiva a Gustavo Olguín Ormeno, en línea con la gravedad de los delitos, que fueron encuadrados dentro de las figuras más severas del Código Penal.

La condena contra el hombre contempla la extrema violencia ejercida sobre la víctima y el vínculo directo con el agresor, elementos que agravaron la calificación.

Una condena clave en un caso de alto impacto

Con la sentencia, el acusado deberá cumplir la pena de prisión perpetua en un establecimiento penitenciario.

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