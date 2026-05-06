Se conoció el ranking de gobernadores: en qué posición se ubicó Mendoza

Un nuevo relevamiento nacional encendió alertas en Mendoza. La consultora CB Global Data difundió su ranking mensual de imagen de gobernadores (basado en más de 24 mil encuestados entre el 1 y el 4 de mayo), donde Alfredo Cornejo sufrió una caída significativa en su valoración y descendió posiciones de manera marcada.

El mandatario provincial quedó ubicado en el puesto 17 del ranking federal, lo que lo posiciona dentro del grupo de los ocho gobernadores con peor imagen del país. Su imagen positiva alcanzó el 48,5% y quedó prácticamente empatada con la negativa (48,2%), un dato que refleja un escenario de fuerte paridad en la percepción pública.

El informe también muestra cómo se reconfiguró la cima del ranking (con liderazgos de provincias como Neuquén, San Luis y Tucumán), dejando atrás a figuras que anteriormente supieron ocupar esos lugares. En ese contexto, la caída de Cornejo marca un quiebre respecto a mediciones anteriores, donde había logrado mejores niveles de aprobación.

En paralelo, el estudio arroja otro dato que impacta en la política mendocina. En el apartado de intendentes, Matías Stevanato se consolidó como el mejor valorado del país, tras subir casi 2,5 puntos en su imagen positiva (alcanzando el 59,6%). Este repunte lo devuelve al primer lugar, que ya había ocupado meses atrás.

La contracara se observa en la capital provincial. Ulpiano Suarez registró una baja en su imagen (57,4%) y retrocedió posiciones en el ranking, lo que evidencia movimientos internos en la percepción ciudadana. Así, el informe no solo deja en evidencia cambios en la valoración de líderes, sino también un nuevo mapa político en construcción dentro y fuera de Mendoza.