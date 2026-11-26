La Bolsa de Comercio de Mendoza dio a conocer al ganador de la 34ª edición del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino, una iniciativa que reúne desde 1990 a diseñadores y estudiantes interesados en vincular la creatividad con la identidad vitivinícola. En esta oportunidad, el primer puesto fue para Franco Favier, quien presentó el diseño “Intra: la identidad que emerge desde el origen”.

La propuesta fue elegida entre diez trabajos finalistas y se destacó por representar la identidad de Mendoza a través de una combinación de elementos tradicionales de la provincia y una mirada puesta en el futuro. De esta manera, el diseño seleccionado será utilizado para vestir las botellas del vino de la Bolsa de Comercio.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

El segundo lugar quedó en manos de Sebastián Hernández, con su trabajo “Cardenal”, mientras que Constanza Domínguez obtuvo el tercer puesto con “Tinta de Cuyo”.

Esta edición tuvo una particularidad: por primera vez, el concurso adquirió carácter federal y permitió la participación de personas de distintos puntos del país. Además, la inscripción y las primeras instancias de evaluación se realizaron de manera virtual, mientras que la definición de los ganadores tuvo lugar de forma presencial en el Salón de Ruedas de la institución.

El certamen distribuyó un total de $6 millones en premios. El ganador recibió $3 millones, el segundo puesto obtuvo $2 millones y el tercero fue reconocido con $1 millón.