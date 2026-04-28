Se conocieron los fundamentos del fallo contra Sarmiento: el detalle de los casos que derivaron en su suspensión

El Tribunal de Enjuiciamiento dio a conocer los fundamentos del fallo que derivó en la suspensión del juez Sebastián Sarmiento por 180 días sin goce de haberes, además de la devolución de salarios percibidos.

La resolución había sido dictada días atrás, y ahora se conoció la sentencia firmada por el jury de enjuiciamiento, que detalla los hechos analizados y las razones por las que el magistrado fue sancionado por mal desempeño y desorden de conducta.

Cabe aclarar que la defensa de Sarmiento llegó a un acuerdo con la querella y se llegó a un juicio abreviado, en el que el juez de ejecución penal admitió los cargos por los que fue acusado.

Cinco casos bajo la lupa

En los fundamentos, el Jury reconstruye cinco expedientes en los que intervino Sarmiento y que fueron considerados irregulares.

Entre ellos, aparecen decisiones vinculadas a libertades condicionales otorgadas a personas condenadas por delitos graves, en algunos casos en contradicción con informes técnicos que desaconsejaban esos beneficios.

Uno de los hechos más sensibles es el caso “Pelayes”, donde el juez concedió la libertad a un condenado por homicidio en ocasión de robo. Tiempo después, ya en libertad, esa persona volvió a cometer un homicidio durante un intento de robo.

Otro de los antecedentes es el de “Pardo Olguín”, condenado a prisión perpetua, que también accedió a la libertad condicional y posteriormente fue condenado por abuso sexual contra una menor.

A estos casos se suma otro episodio en el que un beneficiado con libertad condicional volvió a cometer un homicidio durante un robo.

El fallo también incluye resoluciones vinculadas al sistema penitenciario. En un hábeas corpus colectivo, el juez ordenó medidas sobre el acceso a celulares e internet en contextos de encierro, en base a planteos que —según la sentencia— no reflejaban hechos concretos sino situaciones potenciales.

También se analizó su intervención en el caso de los hermanos Martínez Oviedo, donde dispuso un esquema de traslados entre unidades penitenciarias pese a informes técnicos que advertían sobre su comportamiento.

Por qué fue sancionado

En función de estos antecedentes, el Tribunal concluyó que existió mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, junto con desorden de conducta.

Los fundamentos señalan que las decisiones analizadas no fueron hechos aislados, sino que permitieron configurar un patrón en el accionar del magistrado.

La sanción que se aplicó

El Jury resolvió aplicar una suspensión de 180 días sin goce de haberes, computada desde diciembre de 2025.

Además, el juez deberá restituir parte de los salarios percibidos durante el período en el que estuvo apartado.

Entre los elementos considerados para definir la sanción, el Tribunal mencionó la ausencia de antecedentes disciplinarios previos.