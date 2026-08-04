Se conocieron las primeras fotos de Facundo Moyano tras ser detenido

Las primeras imágenes oficiales de Facundo Moyano tras el confuso episodio con su pareja Candela Arizaga fueron difundidas este martes, pocas horas después del procedimiento policial que derivó en su demora en el barrio porteño de Belgrano.

En las fotografías, tomadas durante su ingreso a la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad, se observa al dirigente sindical de frente y de perfil, vestido con una remera negra.

La difusión del material se produjo en medio de una investigación que intenta reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. En tanto que el episodio comenzó cerca de las 5 de la madrugada, cuando Candela Arizaga, salió del edificio ubicado sobre la Avenida del Libertador corriendo semidesnuda mientras pedía ayuda.

Los personales de la Policía de la Ciudad y del SAME intervino en el lugar y trasladó a la mujer al Hospital Pirovano, donde recibió asistencia médica, psicológica y fue sometida a estudios toxicológicos. De acuerdo con el parte oficial, tanto la joven como Moyano habrían estado bajo los efectos de estupefacientes.

La causa quedó en manos del fiscal Julián Pistone, quien dispuso que Facundo Moyano permanezca alojado en la Comisaría 13 A mientras se desarrollan las primeras medidas de prueba. Entre las diligencias ordenadas figuran el análisis de las cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a los testigos, la recopilación de evidencia médica y la consulta formal a la joven para determinar si impulsará la acción penal y si solicita medidas de protección.

Los testimonios recogidos en el lugar aportaron los primeros elementos para reconstruir la secuencia. Un vecino, en declaraciones radiales, aportó: “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, relato que coincide con la intervención policial registrada durante la madrugada.

El diputado nacional Hugo “Huguito” Moyano se presentó durante la mañana en la dependencia policial para interiorizarse de la situación de su hermano, quien es asistido legalmente por los abogados Alfredo Gascon y Miguel Molina.