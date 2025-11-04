Search
Hay novedades

Se conocieron detalles de la nueva edición de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada tendrá varios cambios y sorpresas para los fans del reality estrella de Telefe.

Gran Hermano regresará a Telefe en febrero de 2026 con una nueva edición bautizada “Generación Dorada”, que promete renovar el formato tradicional del reality.

En esta versión participarán tanto concursantes desconocidos como figuras famosas, dispuestos a convivir bajo el mismo techo en la casa más famosa del país.

Los castings presenciales comenzarán en noviembre de 2025, según confirmó la emisora. Además, Santiago del Moro renovó su contrato con Telefe y aseguró que volverá a estar al frente de la conducción del programa.

Ya habría una famosa confirmada para Gran Hermano “Generación Dorada”

Una de las famosas que podría participar es Laura Bozzo, quien actualmente se encuentra en un reality chileno. “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional”, contó Marina Calabró.

