Se confirmó un nuevo aumento en la nafta y el gasoil para noviembre

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzará a regir desde el 1° de noviembre y volverá a impactar en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país. La disposición fue establecida mediante el Decreto 782/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

La medida actualiza los gravámenes postergados de 2024, con subas específicas en cada tipo de combustible. En las naftas, el impuesto general aumentará $15,557 por litro, mientras que el tributo vinculado al dióxido de carbono crecerá $0,953. En tanto, para el gasoil se aplicarán $12,639 adicionales por litro en el gravamen principal, $6,844 en la alícuota diferencial para regiones como la Patagonia y el interior, y $1,441 más por dióxido de carbono.

El texto oficial también anticipa un nuevo ajuste para diciembre, que incluirá el remanente del aumento correspondiente a 2024 y los incrementos de los dos primeros trimestres de 2025. Es decir, los precios de los combustibles volverán a subir hacia fin de año.

Según el decreto, los montos se determinan a partir de la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, un mecanismo fijado en 2018 para actualizar estos impuestos. Sin embargo, sucesivas administraciones fueron postergando las actualizaciones para evitar un mayor impacto inflacionario.

En los considerandos, el Ejecutivo justificó la decisión señalando que busca “estimular el crecimiento económico dentro de un esquema fiscal sostenible”, aunque reconoció que algunos aumentos se aplicarán parcialmente para moderar el efecto en los surtidores.

Con este nuevo ajuste, noviembre llegará con un nuevo aumento en los precios de los combustibles, sumándose a los ya registrados en septiembre y octubre. Mientras tanto, el sector energético y los consumidores permanecen atentos a las próximas medidas que definirá el Gobierno sobre la política impositiva y de precios para 2025.