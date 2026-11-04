Se confirmó quién será el árbitro del clásico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia

Luego de que se diera día y hora del clásico mendocino entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, el único detalle que quedaba por dilucidar era saber quiénes serían los encargados de impartir justicia. Finalmente, este martes por la tarde la AFA confirmó el equipo arbitral.

Así, tras las designaciones, se conoció que Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el encuentro que se disputará el próximo sábado 7 de noviembre, desde las 15, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Durante este martes, la Liga Profesional dio a conocer las designaciones para la última fecha del Torneo Clausura 2026. Entre ellas, la más esperada en Mendoza era la del cruce entre el Lobo y la Lepra, que tendrá a ambos equipos frente a frente en un partido clave para sus aspiraciones.

Tello estará acompañado por Gabriel Chade y Miguel Savorani como asistentes, mientras que Sebastián Martínez cumplirá la función de cuarto árbitro. La terna se completará con Jorge Baliño en el VAR y Diego Verlota como AVAR.

Un clásico con la clasificación a los playoffs en juego

El duelo tendrá mucho más que la histórica rivalidad entre los dos equipos del Parque. Gimnasia e Independiente Rivadavia llegan ubicados en el séptimo puesto de sus respectivas zonas y buscarán sostenerse entre los ocho primeros para acceder a los octavos de final.

El conjunto de Darío Franco suma 21 puntos en la Zona A, luego de empatar 1 a 1 frente a Lanús. Por su parte, la Lepra, dirigida por Alfredo Berti, acumula 22 unidades en la Zona B y viene de vencer 3 a 1 a Banfield, resultado con el que cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos.

El antecedente más cercano entre ambos fue la goleada 5 a 1 de Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini. Aquel encuentro marcó el regreso del clásico a Primera División después de más de cuatro décadas.

Esta vez, el escenario será el Víctor Legrotaglie, donde Gimnasia será local en un enfrentamiento que resultará determinante para el cierre de la fase regular.