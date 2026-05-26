Se confirmó la lesión de Lionel Messi a días del Mundial: hay preocupación

Lionel Messi encendió todas las alarmas en el último partido del Inter de Miami tras ser reemplazado por una molestia en su pierna izquierda. A 16 días del Mundial 2026, el astro argentino se sometió a una serie de estudios para descartar una lesión de gravedad.

Si bien en un primer momento se habló de una posible fatiga muscular, el capitán de la Selección Argentina se realizó chequeos al día siguiente del partido para eliminar dudas de lo sucedido y dar tranquilidad al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Según confirmaron fuentes de la selección argentina a Infobae, el diagnóstico lanzó una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esta mínima ruptura de fibras le demandará un tiempo de recuperación entre 10 y 18 días.

Con el informe de los estudios descartando cualquier tipo de lesión de gravedad, habrá que ver si Messi estará disponible para los amistosos previos a la Copa del Mundo contra Honduras e Islandia, aunque todo indica que llegará sin problemas al debut contra Argelia el próximo 16 de junio en Kansas.

La situación física de Messi se sumó a otras preocupaciones que siguen de cerca en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Futbolistas como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano Martínez también arrastran distintas molestias físicas mientras intentan llegar en plenitud a la Copa del Mundo.

Tras los estudios del diez, y al ya haber finalizado la competencia en la MLS, quedará a disposición de Lionel Scaloni para sumarse a los entrenamientos de la selección argentina para la cita mundialista.