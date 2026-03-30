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LA PAZ

Se confirmó la condena para el celador que abusó de la alumna que se atrincheró con un arma en la escuela

La Justicia confirmó la prisión preventiva para el celador imputado por abuso sexual en La Paz. Conocé los detalles en la nota.

Un juez ratificó la prisión preventiva (bajo modalidad de arresto domiciliario) para el celador de 62 años acusado de abuso sexual simple, en una causa que conmociona a la comunidad educativa de La Paz. La medida representa el primer respaldo judicial a la investigación que busca esclarecer el hecho denunciado por una alumna.

La audiencia se realizó este lunes, donde el fiscal Héctor Rosas expuso las pruebas iniciales que sostienen la imputación y justifican la continuidad de la detención, vigente desde fines de febrero. En contraposición, la defensa del acusado solicitó su liberación (argumentando falta de evidencia suficiente), pedido que fue finalmente rechazado por el magistrado.

Según la causa, el episodio habría ocurrido en la escuela Escuela Marcelino Blanco, donde la adolescente denunció haber sido víctima de un abuso durante una jornada escolar (en un momento en que se encontraba sola fuera del aula).

El caso tomó mayor relevancia pública tras el episodio ocurrido meses después, cuando la joven se presentó armada en el establecimiento y permaneció durante horas dentro del edificio (portando un arma que había tomado del domicilio familiar), lo que obligó a evacuar la institución y desplegar un operativo de seguridad.

Con el avance de la investigación, la adolescente vinculó aquel hecho con el presunto abuso sufrido previamente, señalando directamente al celador como responsable (situación que ahora es eje de la causa judicial y que mantiene al acusado bajo medidas restrictivas mientras se profundiza la investigación).

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