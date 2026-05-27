Se confirmó cuánto tiempo tardará en recuperarse la lesión de Messi

La preocupación se instaló rápidamente en el entorno de la selección argentina luego de que Lionel Messi abandonara con molestias el encuentro entre Inter Miami CF y Philadelphia Union. Horas más tarde, el club estadounidense confirmó que el rosarino sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo, una lesión que encendió las alarmas a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

El capitán albiceleste pidió el cambio a los 73 minutos del partido tras sentir dolor en la parte posterior del muslo izquierdo. Desde su entorno remarcaron que la decisión fue preventiva para evitar un agravamiento, mientras el cuerpo técnico de la selección sigue de cerca su evolución física pensando en la máxima cita del fútbol.

Según las primeras estimaciones médicas, la recuperación demandaría entre una y dos semanas. Por ese motivo, en principio, no correría riesgo su presencia en la Copa del Mundo, aunque el objetivo será que llegue en plenitud física tanto a los amistosos preparatorios como al debut de Argentina en el torneo.

Tras el encuentro, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, evitó brindar mayores precisiones sobre el estado del futbolista. Sin embargo, la situación generó máxima atención entre los hinchas y en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, en un contexto donde la selección también monitorea la condición física de otros jugadores clave de cara al Mundial 2026.