Se confirmó cuándo se jugarán los partidos para definir al campeón de la Tabla Anual

La definición de la tabla anual ya tiene hora y día confirmados: los partidos de Boca, Argentinos y Rosario Central, los tres clubes con chances de ser campeón de Liga, se disputarán el próximo sábado 7 de noviembre a las 14.30.

Los encuentros en cuestión son:

Boca vs. Defensa y Justicia , en La Bombonera

, en La Bombonera Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto , en el Gigante de Arroyito

, en el Gigante de Arroyito Argentinos Juniors vs. Huracán, en el Estadio Diego Armando Maradona

El Xeneize es el único de los tres que pelean arriba que depende de sí mismo, ya que en caso de vencer al conjunto de Florencio Varela se consagrará como campeón de Liga porque el único que puede alcanzarlo hoy es Argentinos (debe vencer esta noche a Atlético Tucumán y luego a Huracán), pero la diferencia de gol del equipo del Vasco Arruabarrena es amplia (tiene +22 y el Bicho +11), por lo que dependería de un milagro.

Boca ya se aseguró ingresar a la Copa Libertadores 2027, pero ahora irá en busca de una nueva y esperada estrella tras la Supercopa Argentina 2022 que consiguió en marzo de 2023 con Hugo Ibarra como técnico. Por su parte, el Canalla alzó este trofeo el año pasado. En tanto, Argentinos no da una vuelta olímpica desde el Clausura 2010.

La decisión de que todos los partidos se disputen el mismo día que tomó la Liga Profesional, y pudo confirmar TyC Sports, aunque falta el anuncio oficial, se debe a que no haya ventaja deportiva para ninguno de los que pujan por dar la vuelta olímpica.