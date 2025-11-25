Search
Antes de lo que esperado

Se confirmó cuándo juran los nuevos diputados nacionales

Este viernes se confirmó cuándo se celebrará la Sesión Preparatoria donde se tomará juramento a los 132 nuevos legisladores electos.

En el mes de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación recibirá a 132 nuevos diputados electos en los comicios del 26 de octubre.

El que se viene no es un recambio más, sino uno que significará la modificación sustancial de la Cámara baja que le dará al Gobierno de Javier Milei un considerable músculo político para afrontar las tan prometidas reformas laboral, fiscal e impositiva.

En cumplimiento de los artículos 1 y 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quedó establecido este viernes que el próximo 3 de diciembre será el día en que jurarán los nuevos funcionarios. Esa jornada se celebrará la Sesión Preparatoria y se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el recinto durante el período legislativo entrante. Todo comenzará a las 13 horas.

Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral (todos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza) y Emir Félix (Fuerza Patria) jurarán el 3 de diciembre y asumirán formalmente una semana más tarde, el 10.

