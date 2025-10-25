Search
Se confirmaron los primeros artistas para Rivadavia Canta al País 2026

El encuentro tendrá lugar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Polideportivo Municipal de Rivadavia.

Rivadavia se prepara para vivir una nueva edición del festival Rivadavia Canta al País, uno de los eventos más emblemáticos de la región cuyana. El encuentro tendrá lugar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Polideportivo Municipal, y promete volver a encender la pasión y el orgullo de todo un pueblo.

Los primeros artistas confirmados para esta edición son Desakta2 y Lázaro Caballero, dos nombres que anticipan noches llenas de energía, emoción y encuentro.

El festival, que reúne año a año a miles de espectadores, se consolida como un espacio de identidad, tradición y música popular argentina y ya comenzó a escribir una nueva historia.

ETIQUETAS:

músicaRivadaviaRivadavia Canta al País

