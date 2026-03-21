Se confirmaron los días y horarios de la fase de grupos de la Copa Libertadores: ¿cuándo debuta Independiente Rivadavia?

El sueño copero de Independiente Rivadavia va tomando forma. Luego de que el sorteo determinara que los Azules deberán enfrentar en el grupo C a Fluminense (Brasil), Club Bolívar (Bolivia) y Deportivo La Guaira (Venezuela), este viernes CONMEBOL oficializó el cronograma de la competición, por lo que el equipo dirigido por Alfredo Berti ya sabe cuándo debutará.

De acuerdo al fixture difundido en las redes de Conmebol, la Lepra hará su estreno en el plano internacional el martes 7 de abril a las 19, cuando reciba a Club Bolívar en el Estadio Malvinas Argentinas.

El cronograma continuará el miércoles 15 de abril a las 21:30, con la visita a Fluminense Football Club en Brasil. Luego volverá a jugar en Mendoza el jueves 30 de abril a las 19 frente a Deportivo La Guaira.

Ya en la segunda rueda, el equipo de Berti será local ante Fluminense el miércoles 6 de mayo a las 21:30. Posteriormente viajará a Venezuela para enfrentar a Deportivo La Guaira, el jueves 21 de mayo a las 19.

Finalmente, los Azules cerrarán su participación en el grupo C en condición de visitante, ante Bolivar. Para ello, deberá viajar a Bolivia, donde jugará el miércoles 27 de mayo a las 21.30.

Días y horarios de los partidos de La Lepra

Fecha 1 – vs Bolívar (L) – Martes 7/4 -19 hs

Fecha 2 – vs Fluminense (V)- Miércoles 15/4 – 21.30 hs

Fecha 3 – vs La Guaira (L) – Jueves 30/4 – 19 hs

Fecha 4 – vs Fluminense (L) – Miércoles 6/5 – 21.30 hs

Fecha 5 – vs La Guaira (V) – Jueves 21/5 – 19 hs

Fecha 6 – vs Bolívar (V) – Miércoles 27/5 – 21.30 hs

El fixture para el resto de la Copa

Octavos de final

Ida: 11 al 13 de agosto

Vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Ida: 8 al 10 de septiembre

Vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Ida: 13 y 14 de octubre

Vuelta: 20 y 21 de octubre

Final