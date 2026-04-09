Se complica la situación de Adorni: el juez ordenó levantar el secreto bancario y citó a otros testigos

La Justicia federal avanzó en la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ordenar el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti. La decisión fue adoptada por el juez Ariel Lijo en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca analizar en detalle la evolución patrimonial del funcionario nacional. En concreto, se apunta a reconstruir sus ingresos, movimientos financieros y bienes desde enero de 2022, incluso antes de su ingreso a la función pública.

Qué implica el levantamiento del secreto

El levantamiento del secreto permite a la Justicia acceder a información sensible como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones y operaciones financieras tanto de Adorni como de su entorno más cercano.

Además del jefe de Gabinete y su esposa, la medida también alcanza a la firma “AS Innovación Profesional”, vinculada a ambos. El objetivo es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado.

En paralelo, la investigación incluye el análisis de posibles operaciones con terceros, entre ellos personas que figuran como prestamistas o acreedores, cuyos movimientos también podrían ser examinados en el expediente.

Una causa en crecimiento

La decisión judicial se da en el contexto de una causa que viene tomando volumen en las últimas semanas y que busca esclarecer distintas operaciones vinculadas al patrimonio del funcionario.

El eje central de la investigación es determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado, lo que podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito. Para ello, el análisis contable y financiero será clave en las próximas etapas del expediente.

El avance del caso también tiene impacto político, ya que involucra a uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional y se produce en medio de cuestionamientos sobre su situación patrimonial y gastos personales.

Qué puede pasar ahora

Con el acceso a la información financiera, la fiscalía podrá reconstruir con mayor precisión el flujo de dinero, las adquisiciones y los posibles desfasajes entre ingresos y gastos.

A partir de esos datos, se definirá si existen elementos suficientes para avanzar en la imputación formal o eventualmente elevar la causa a juicio.

Por ahora, la investigación sigue en etapa preliminar, pero con una herramienta clave: el acceso total a los movimientos económicos del funcionario y su entorno más cercano.